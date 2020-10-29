https://ria.ru/20201029/blagoustroystvo-1582174730.html

В Нижегородской области реализуют более 180 проектов по благоустройству

В Нижегородской области реализуют более 180 проектов по благоустройству

Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в населенных пунктах Нижегородской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:04

2020-10-29T20:04

2020-10-29T20:04

нижегородская область

россия

глеб никитин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в населенных пунктах Нижегородской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор сообщил, что только в 2020 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 13 районах Нижегородской области реализовано 45 проектов по благоустройству общей стоимостью 50 миллионов рублей. Это возведение новых детских игровых и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, памятников, устройство уличного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек."Все реализуемые мероприятия в рамках программы прежде всего направлены на повышение качества жизни нижегородцев. В части благоустройства уже есть планы на 2021 год. Минсельхоз России согласовал нашу заявку, которая предусматривает реализацию более 180 проектов благоустройства в районах Нижегородской области. На это будет направлено 235 миллионов рублей, в том числе свыше 130 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201028/dorogi-1581997248.html

https://ria.ru/20201026/art-rezidentsiya-1581672645.html

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нижегородская область, общество