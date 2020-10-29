В Нижегородской области реализуют более 180 проектов по благоустройству
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в населенных пунктах Нижегородской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Участие региона в программе дает нам дополнительную возможность для развития сельских поселений. Помимо ремонта дорог, строительства социальных объектов, газификации, важную роль играет благоустройство территорий. С каждым годом в селах и деревнях региона появляются новые объекты, которые делают жизнь местных жителей комфортнее", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Губернатор сообщил, что только в 2020 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 13 районах Нижегородской области реализовано 45 проектов по благоустройству общей стоимостью 50 миллионов рублей. Это возведение новых детских игровых и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, памятников, устройство уличного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек.
"Все реализуемые мероприятия в рамках программы прежде всего направлены на повышение качества жизни нижегородцев. В части благоустройства уже есть планы на 2021 год. Минсельхоз России согласовал нашу заявку, которая предусматривает реализацию более 180 проектов благоустройства в районах Нижегородской области. На это будет направлено 235 миллионов рублей, в том числе свыше 130 миллионов рублей.