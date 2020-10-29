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Нижегородская область
https://ria.ru/20201029/blagoustroystvo-1582174730.html
В Нижегородской области реализуют более 180 проектов по благоустройству
В Нижегородской области реализуют более 180 проектов по благоустройству
Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в населенных пунктах Нижегородской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:04
2020-10-29T20:04
нижегородская область
россия
глеб никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в населенных пунктах Нижегородской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор сообщил, что только в 2020 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 13 районах Нижегородской области реализовано 45 проектов по благоустройству общей стоимостью 50 миллионов рублей. Это возведение новых детских игровых и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, памятников, устройство уличного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек."Все реализуемые мероприятия в рамках программы прежде всего направлены на повышение качества жизни нижегородцев. В части благоустройства уже есть планы на 2021 год. Минсельхоз России согласовал нашу заявку, которая предусматривает реализацию более 180 проектов благоустройства в районах Нижегородской области. На это будет направлено 235 миллионов рублей, в том числе свыше 130 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201028/dorogi-1581997248.html
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россия, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нижегородская область, общество

В Нижегородской области реализуют более 180 проектов по благоустройству

20:04 29.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в населенных пунктах Нижегородской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Участие региона в программе дает нам дополнительную возможность для развития сельских поселений. Помимо ремонта дорог, строительства социальных объектов, газификации, важную роль играет благоустройство территорий. С каждым годом в селах и деревнях региона появляются новые объекты, которые делают жизнь местных жителей комфортнее", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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В Нижегородской области завершается кампания по ремонту дорог 2020 году
Губернатор сообщил, что только в 2020 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 13 районах Нижегородской области реализовано 45 проектов по благоустройству общей стоимостью 50 миллионов рублей. Это возведение новых детских игровых и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, памятников, устройство уличного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек.
"Все реализуемые мероприятия в рамках программы прежде всего направлены на повышение качества жизни нижегородцев. В части благоустройства уже есть планы на 2021 год. Минсельхоз России согласовал нашу заявку, которая предусматривает реализацию более 180 проектов благоустройства в районах Нижегородской области. На это будет направлено 235 миллионов рублей, в том числе свыше 130 миллионов рублей.
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Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Нижегородская областьОбщество
 
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