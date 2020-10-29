https://ria.ru/20201029/belaes-1582045368.html

В Минске заявили о безуспешных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС

В Минске заявили о безуспешных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС

Недавняя нота протеста МИД Литвы по поводу предстоящего запуска Белорусской АЭС является неудачной попыткой дискредитировать проект в глазах европейского... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:05

2020-10-29T11:05

2020-10-29T12:36

министерство энергетики белоруссии

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Недавняя нота протеста МИД Литвы по поводу предстоящего запуска Белорусской АЭС является неудачной попыткой дискредитировать проект в глазах европейского сообщества, заявила пресс-секретарь министерства энергетики Белоруссии Ольга Козлович.Ранее Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу скорого пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, является поспешным.По ее словам, белорусская сторона неоднократно направляла информацию о ходе строительства станции литовской стороне и приглашала на площадку АЭС."Каких-либо предложений о посещении Белорусской атомной электростанции литовскими специалистами для того, чтобы на месте оценить ее безопасность, к нам не поступало. Конструктивный диалог не состоялся вследствие отсутствия обратной связи. Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений", - заявила пресс-секретарь белорусского минэнерго.Это, по ее мнению, в очередной раз подтверждает, что все действия литовской стороны "имеют политический подтекст".Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 - на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".

https://ria.ru/20201028/belaes-1581961452.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, белоруссия, литва, в мире