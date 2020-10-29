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https://ria.ru/20201029/bednost-1582102307.html
Путин оценил уровень бедности в России
Путин оценил уровень бедности в России
Ситуация с бедностью в России не может устраивать, хотя уровень бедности снизился более чем в два раза за последние 20 лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:06
2020-10-29T15:26
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ситуация с бедностью в России не может устраивать, хотя уровень бедности снизился более чем в два раза за последние 20 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" Путин отметил, что тема борьбы с бедностью является очень чувствительной и чрезвычайно важной для всех стран мира."В условиях пандемии - я хочу обратить на это внимание не для того, чтобы там сказать, что мы не хуже других, но это объективно - в условиях пандемии практически во всех странах мира увеличивается количество людей, живущих за чертой бедности. К сожалению, это имеет место быть и в России", - сказал он.Президент добавил, что в России в 2000 году за чертой бедности жили 40 с лишним миллионов человек."И постоянно с тех пор количество людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшалось. И в 2015 году, к сожалению, был определенный всплеск, увеличение количества людей с такими доходами в России. Потом опять постепенно снижается. И это снижение, по сравнению с предыдущими годами, если начать с 2000 года, в два раза произошло, даже больше, чем в два раза", - сказал Путин."Но это совсем не значит, что нас эта ситуация устраивает. Конечно, нет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201028/bednost-1581957826.html
https://ria.ru/20201017/bednost-1580231706.html
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владимир путин, общество

Путин оценил уровень бедности в России

15:06 29.10.2020 (обновлено: 15:26 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНищенка на московской улице
Нищенка на московской улице - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ситуация с бедностью в России не может устраивать, хотя уровень бедности снизился более чем в два раза за последние 20 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" Путин отметил, что тема борьбы с бедностью является очень чувствительной и чрезвычайно важной для всех стран мира.
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"В условиях пандемии - я хочу обратить на это внимание не для того, чтобы там сказать, что мы не хуже других, но это объективно - в условиях пандемии практически во всех странах мира увеличивается количество людей, живущих за чертой бедности. К сожалению, это имеет место быть и в России", - сказал он.
Президент добавил, что в России в 2000 году за чертой бедности жили 40 с лишним миллионов человек.
"И постоянно с тех пор количество людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшалось. И в 2015 году, к сожалению, был определенный всплеск, увеличение количества людей с такими доходами в России. Потом опять постепенно снижается. И это снижение, по сравнению с предыдущими годами, если начать с 2000 года, в два раза произошло, даже больше, чем в два раза", - сказал Путин.
"Но это совсем не значит, что нас эта ситуация устраивает. Конечно, нет", - подчеркнул он.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Владимир ПутинОбщество
 
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