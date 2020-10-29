https://ria.ru/20201029/bayramov-1582125172.html

Баку оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху

Баку оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху

Позиция Турции по Нагорному Карабаху основывается на международном праве, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:27

2020-10-29T16:27

2020-10-29T17:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

джейхун байрамов

интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова

обсе

нагорный карабах

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Позиция Турции по Нагорному Карабаху основывается на международном праве, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.По его словам, Турция соседствует со всеми тремя странами Южного Кавказа и активно вовлечена в дела другого региона, "входит в Минскую группы ОБСЕ"."Азербайджан участвует в переговорах по урегулированию конфликта уже много лет. Эти переговоры ясно показали, что Армения на заинтересована в том, чтобы найти решение этого конфликта, их конечная цель – аннексия азербайджанских территорий. Если международное сообщество, включая страны Минской группы ОБСЕ, потребовало, как это делала Турция все эти годы, чтобы Армения прекратила оккупацию азербайджанских территорий и приступила к переговорам, ориентированным на результат, то у нас, конечно же, были бы конкретные результаты переговоров. Так что для урегулирования конфликта нужна твердая позиция государств, которые потребовали бы от Армении выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и уважения международно признанных границ Азербайджана", - подчеркнул Байрамов.Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова >>

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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