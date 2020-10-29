Баку оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху
16:27 29.10.2020 (обновлено: 17:21 29.10.2020)
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Позиция Турции по Нагорному Карабаху основывается на международном праве, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Позиция Турции по урегулированию этого конфликта основывается на нормах и принципах международного права, включая Заключительный хельсинкский акт. Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах как ключевой фактор устойчивого мира, безопасности и стабильности в регионе", - сказал Байрамов в интервью РИА Новости.
"Азербайджан участвует в переговорах по урегулированию конфликта уже много лет. Эти переговоры ясно показали, что Армения на заинтересована в том, чтобы найти решение этого конфликта, их конечная цель – аннексия азербайджанских территорий. Если международное сообщество, включая страны Минской группы ОБСЕ, потребовало, как это делала Турция все эти годы, чтобы Армения прекратила оккупацию азербайджанских территорий и приступила к переговорам, ориентированным на результат, то у нас, конечно же, были бы конкретные результаты переговоров. Так что для урегулирования конфликта нужна твердая позиция государств, которые потребовали бы от Армении выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и уважения международно признанных границ Азербайджана", - подчеркнул Байрамов.
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