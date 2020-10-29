https://ria.ru/20201029/bayramov-1582122998.html
Баку назвал данные о сирийских наемниках в Карабахе фейками
Баку назвал данные о сирийских наемниках в Карабахе фейками
Данные об иностранных наемниках или боевиках из Сирии в Нагорном Карабахе являются дезинформацией и фейками, заявил РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:18
2020-10-29T16:18
2020-10-29T17:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
джейхун байрамов
интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова
обсе
нагорный карабах
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ильхам алиев
сергей нарышкин
нагорно-карабахская республика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Данные об иностранных наемниках или боевиках из Сирии в Нагорном Карабахе являются дезинформацией и фейками, заявил РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.При этом он отметил, что у Баку "есть множество фактов использования террористических групп и наемников в военных операциях Армении во время оккупации Нагорного Карабаха и близлежащих территорий Азербайджана"."У нас есть достоверные данные разведки, основывающиеся на нескольких источниках, что террористы из РПК (Рабочей партии Курдистана - ред.) и армяне из стран Европы и Ближнего Востока сражаются на стороне Армении", - заявил Байрамов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным источника, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев - именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке его страной сирийских боевиков для участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут.Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.В конце сентября глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере Сирии в августе и перебросили первые группы в Азербайджан под видом турецких военных якобы для участия в учениях.Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе - повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейхун байрамов, интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова, обсе, нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ильхам алиев, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, в мире
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Данные об иностранных наемниках или боевиках из Сирии в Нагорном Карабахе являются дезинформацией и фейками, заявил РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Истории о, как вы говорите, иностранных наемниках или боевиках из Сирии - пример дезинформации, которую распространяют некоторые страны. До настоящего момента не было ни одного доказательства от тех, кто распространяет эти фейкньюз. В отличие от Армении, которая на протяжении нескольких лет страдает от демографического кризиса и не может пополнить вооруженные силы страны, у Азербайджана полноценные вооруженные силы, профессиональные и мощные. Не нужно никаких внешних сил, включая незаконные формирования, чтобы защитить территориальную целостность нашей страны", - сказал министр.
При этом он отметил, что у Баку "есть множество фактов использования террористических групп и наемников в военных операциях Армении во время оккупации Нагорного Карабаха и близлежащих территорий Азербайджана".
"У нас есть достоверные данные разведки, основывающиеся на нескольких источниках, что террористы из РПК (Рабочей партии Курдистана - ред.) и армяне из стран Европы и Ближнего Востока сражаются на стороне Армении", - заявил Байрамов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным источника, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев - именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.
Президент Турции Тайип Эрдоган
14 октября вновь опроверг информацию об отправке его страной сирийских боевиков для участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут.
Сирийский лидер Башар Асад
в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.
В конце сентября глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем
рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере Сирии в августе и перебросили первые группы в Азербайджан
под видом турецких военных якобы для участия в учениях.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп
в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.
В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе - повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР
не является стороной переговоров.