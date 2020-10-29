Баку заявил, что Ереван не заинтересован в переговорах по Карабаху
16:05 29.10.2020 (обновлено: 17:19 29.10.2020)
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армения не заинтересована в переговорном урегулировании конфликта в Карабахе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, несмотря на то что с 27 сентября азербайджанские вооруженные силы успешно вели ответные операции и "освобождали наши территории от оккупации", Баку в духе доброй воли и гуманизма согласился на гуманитарное перемирие.
"Совместное заявление, принятое в Москве 10 октября, было затем подтверждено при посредничестве Франции 18 октября и позднее при посредничестве США 24 октября. Армения грубо нарушила все эти договоренности о немедленном гуманитарном перемирии. Очевидно, Армения не заинтересована в переговорном урегулировании конфликта. Ее премьер-министр четко заявил, что дипломатического решения конфликта нет", - сказал Байрамов.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.