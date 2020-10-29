https://ria.ru/20201029/batalov-1582062443.html

Дрожжина и Цивин заявили, что готовы вернуть имущество семье Баталова

Дрожжина и Цивин заявили, что готовы вернуть имущество семье Баталова

Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Юрий Цивин, которых обвинили в мошенничестве, готовы были сегодня же вернуть все имущество семье Алексея Баталова, однако... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:27

2020-10-29T12:27

2020-10-29T19:34

культура

анатолий кучерена

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москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Юрий Цивин, которых обвинили в мошенничестве, готовы были сегодня же вернуть все имущество семье Алексея Баталова, однако родные артиста отказываются от встречи, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена."Еще до возбуждения дела Баталова и Цивин обращались ко мне, хотели передать это имущество. Сегодня мы предложили семье Баталова встретиться в студии Никиты Михалкова, так как знаем, что он с ними общается. Мы предложили в присутствии следователя и нотариуса разорвать договор ренты, вернуть все имущество, однако они отказываются, говорят, что мы не будем встречаться, не хотим. Если не хотите, тогда зачем обращались в правоохранительные органы с заявлением?" — сказал собеседник агентства.Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие просило заключить их под стражу, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения: запретом определенных действий.По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК России Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.

https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий кучерена, алексей баталов, москва, происшествия