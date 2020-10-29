Эксперт рассказал, как вернуть деньги, которые недодал банкомат
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Бывает, что банкомат не выдает вам деньги или выдает неполную сумму. В этом обычно виновата техническая ошибка, и первое, что стоит сделать – зафиксировать на фото номер такого банкомата. Затем нужно записать или запомнить точное время совершения неудавшейся операции, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
"Как можно скорее нужно обраться в тот банк, который выпустил карту, даже если снятие наличных происходило в банкомате другого банка. На сайте банка можно оставить письменное заявление-претензию или связаться с оператором колл-центра по телефону", — объясняет эксперт.
В этом документе необходимо как можно более подробно описать произошедшую с вами ситуацию, приведя всю информацию о месте снятия наличных и времени совершения операции. Кроме того, стоит приложить заранее сделанную фотографию с номером банкомата. После того, как банк зафиксирует вашу заявку, вы получите sms-уведомление.
"Ситуация разрешится максимально быстро, если вы снимали деньги в банкомате банка, который выпустил карту. В этом случае есть шанс на разрешение ситуации в течение 3-7 дней. Если же банкомат был сторонний, то, как правило, срок увеличится до 30 дней. Ведь банк будет заниматься возвратом денег через платежную систему", — отмечает она.
Это непростая процедура: прежде всего, необходимо обнаружить излишки денег в проблемном банкомате. Для этого проводится инкассация банковского устройства, анализ ленты по операциям и проверка записей в файлах банкомата. Однако финал должен обнадежить: в 98% случаев деньги возвращают клиенту, заключила Пшеничникова.
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