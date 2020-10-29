https://ria.ru/20201029/bankomat-1582008669.html

Эксперт рассказал, как вернуть деньги, которые недодал банкомат

Бывает, что банкомат не выдает вам деньги или выдает неполную сумму. В этом обычно виновата техническая ошибка, и первое, что стоит сделать – зафиксировать на... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T02:16

2020-10-29T02:16

2020-10-29T02:16

наталия пшеничникова

россия

банки

банкоматы

синергия

общество

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Россиянам рассказали, как вернуть деньги, которые недодал банкомат

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Бывает, что банкомат не выдает вам деньги или выдает неполную сумму. В этом обычно виновата техническая ошибка, и первое, что стоит сделать – зафиксировать на фото номер такого банкомата. Затем нужно записать или запомнить точное время совершения неудавшейся операции, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20201029/832235439.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова.В этом документе необходимо как можно более подробно описать произошедшую с вами ситуацию, приведя всю информацию о месте снятия наличных и времени совершения операции. Кроме того, стоит приложить заранее сделанную фотографию с номером банкомата. После того, как банк зафиксирует вашу заявку, вы получите sms-уведомление.Это непростая процедура: прежде всего, необходимо обнаружить излишки денег в проблемном банкомате. Для этого проводится инкассация банковского устройства, анализ ленты по операциям и проверка записей в файлах банкомата. Однако финал должен обнадежить: в 98% случаев деньги возвращают клиенту, заключила <a href="http://ria.ru/person_nataliya-pshenichnikova/" target="_blank">Пшеничникова</a>.

https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия пшеничникова, россия, банки, банкоматы, синергия, общество