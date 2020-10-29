https://ria.ru/20201029/bank-1582132763.html

ЦБ ожидает роста хищений средств со счетов клиентов банков

ЦБ ожидает роста хищений средств со счетов клиентов банков

Банк России прогнозирует рост хищений средств со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года, ждет принятия закона, который позволит ему самому... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:49

2020-10-29T16:49

2020-10-29T16:49

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банк России прогнозирует рост хищений средств со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года, ждет принятия закона, который позволит ему самому блокировать мошеннические сайты, следует из обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, подготовленного ЦБ.По данным ЦБ, в первом полугодии появились новые виды вредоносного программного обеспечения, растёт число атак с использованием шпионских программ, активизируются хакерские группировки."Программы-шпионы позволяют получать удаленный доступ к информационным системам организаций. Это дает основания прогнозировать отложенный эффект в виде роста хищений во второй половине 2020 года", - говорится в материалах.По словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, минимизировать возможный ущерб от деятельности злоумышленников в Интернете позволит принятие законопроекта, который дает ЦБ право самостоятельно блокировать мошеннические сайты. "В таком случае мы сможем действовать оперативно, чтобы как можно меньше людей попадали в ловушку. Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены", - добавил он.

https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html

https://ria.ru/20200715/1574362441.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика