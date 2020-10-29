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ЦБ ожидает роста хищений средств со счетов клиентов банков
ЦБ ожидает роста хищений средств со счетов клиентов банков
Банк России прогнозирует рост хищений средств со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года, ждет принятия закона, который позволит ему самому... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:49
2020-10-29T16:49
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банк России прогнозирует рост хищений средств со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года, ждет принятия закона, который позволит ему самому блокировать мошеннические сайты, следует из обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, подготовленного ЦБ.По данным ЦБ, в первом полугодии появились новые виды вредоносного программного обеспечения, растёт число атак с использованием шпионских программ, активизируются хакерские группировки."Программы-шпионы позволяют получать удаленный доступ к информационным системам организаций. Это дает основания прогнозировать отложенный эффект в виде роста хищений во второй половине 2020 года", - говорится в материалах.По словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, минимизировать возможный ущерб от деятельности злоумышленников в Интернете позволит принятие законопроекта, который дает ЦБ право самостоятельно блокировать мошеннические сайты. "В таком случае мы сможем действовать оперативно, чтобы как можно меньше людей попадали в ловушку. Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены", - добавил он.
https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ ожидает роста хищений средств со счетов клиентов банков

16:49 29.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банк России прогнозирует рост хищений средств со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года, ждет принятия закона, который позволит ему самому блокировать мошеннические сайты, следует из обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, подготовленного ЦБ.
По данным ЦБ, в первом полугодии появились новые виды вредоносного программного обеспечения, растёт число атак с использованием шпионских программ, активизируются хакерские группировки.
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"Программы-шпионы позволяют получать удаленный доступ к информационным системам организаций. Это дает основания прогнозировать отложенный эффект в виде роста хищений во второй половине 2020 года", - говорится в материалах.
По словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, минимизировать возможный ущерб от деятельности злоумышленников в Интернете позволит принятие законопроекта, который дает ЦБ право самостоятельно блокировать мошеннические сайты. "В таком случае мы сможем действовать оперативно, чтобы как можно меньше людей попадали в ловушку. Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены", - добавил он.
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