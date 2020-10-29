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ПСБ запустил сервис электронных чаевых
ПСБ запустил сервис электронных чаевых
ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:40
2020-10-29T11:40
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба банка.Перевод вознаграждения официанту также возможен по банковским картам международных платежных систем с комиссией 5%.При получении чаевых на карты "Мир" для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года, держатели карт "Мир" смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.В проекте на начальном этапе участвуют производитель электронных программно-технических устройств для приема к оплате платежных карт (POS-терминалов) Индженико (Ingenico) и четыре московских ресторана Гиндза Проджект (Ginza project)."По нашим оценкам доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд", - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.По его словам банк планирует развивать этот проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован.
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РИА Новости
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ запустил сервис электронных чаевых

11:40 29.10.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба банка.
"Новый сервис доступен владельцам заведений, находящимся на эквайринговом обслуживании банка, и не потребует установки дополнительного оборудования: гость за одну транзакцию может оплатить счет и перевести чаевые официанту в размере до 20% от заказа", - говорится в пресс-релизе.
Перевод вознаграждения официанту также возможен по банковским картам международных платежных систем с комиссией 5%.
При получении чаевых на карты "Мир" для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года, держатели карт "Мир" смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.
ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:21
ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты
В проекте на начальном этапе участвуют производитель электронных программно-технических устройств для приема к оплате платежных карт (POS-терминалов) Индженико (Ingenico) и четыре московских ресторана Гиндза Проджект (Ginza project).
"По нашим оценкам доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд", - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.
По его словам банк планирует развивать этот проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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