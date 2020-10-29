https://ria.ru/20201029/bank-1582046677.html

ПСБ запустил сервис электронных чаевых

ПСБ запустил сервис электронных чаевых

ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:40

2020-10-29T11:40

2020-10-29T11:40

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба банка.Перевод вознаграждения официанту также возможен по банковским картам международных платежных систем с комиссией 5%.При получении чаевых на карты "Мир" для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года, держатели карт "Мир" смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.В проекте на начальном этапе участвуют производитель электронных программно-технических устройств для приема к оплате платежных карт (POS-терминалов) Индженико (Ingenico) и четыре московских ресторана Гиндза Проджект (Ginza project)."По нашим оценкам доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд", - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.По его словам банк планирует развивать этот проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован.

https://ria.ru/20201020/investproekty-1580619864.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика