https://ria.ru/20201029/bank-1582046677.html
ПСБ запустил сервис электронных чаевых
ПСБ запустил сервис электронных чаевых
ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:40
2020-10-29T11:40
2020-10-29T11:40
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба банка.Перевод вознаграждения официанту также возможен по банковским картам международных платежных систем с комиссией 5%.При получении чаевых на карты "Мир" для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года, держатели карт "Мир" смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.В проекте на начальном этапе участвуют производитель электронных программно-технических устройств для приема к оплате платежных карт (POS-терминалов) Индженико (Ingenico) и четыре московских ресторана Гиндза Проджект (Ginza project)."По нашим оценкам доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд", - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.По его словам банк планирует развивать этот проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован.
https://ria.ru/20201020/investproekty-1580619864.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПАО ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба банка.
"Новый сервис доступен владельцам заведений, находящимся на эквайринговом обслуживании банка, и не потребует установки дополнительного оборудования: гость за одну транзакцию может оплатить счет и перевести чаевые официанту в размере до 20% от заказа", - говорится в пресс-релизе.
Перевод вознаграждения официанту также возможен по банковским картам международных платежных систем с комиссией 5%.
При получении чаевых на карты "Мир" для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года, держатели карт "Мир" смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.
В проекте на начальном этапе участвуют производитель электронных программно-технических устройств для приема к оплате платежных карт (POS-терминалов) Индженико (Ingenico) и четыре московских ресторана Гиндза Проджект (Ginza project).
"По нашим оценкам доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд", - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ
.
По его словам банк планирует развивать этот проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован.