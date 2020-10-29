Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/bank-1582010952.html
Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
Разыскиваемый захватчик Банка Грузии в Зугдиди Бадри Есебуа был уволен из армии в 2019 году и не является действующим военнослужащим, приводит пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T00:11
2020-10-29T00:11
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945312_0:15:1196:687_1400x0_80_0_0_9374e5bc976a5fe34e9d55157d3014b0.jpg
<strong>ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости.</strong> Разыскиваемый захватчик Банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в Зугдиди Бадри Есебуа был уволен из армии в 2019 году и не является действующим военнослужащим, приводит пресс-служба минобороны слова главы департамента по связям с общественностью ведомства Николоза Молодинашвили.Министерство публикует официальный документ, в котором отмечено, что рядовой первого класса Сил обороны Бадри Эсебуа был уволен в 2019 году. Информацию о том, что разыскиваемый является военнослужащим, распространили оппозиционные телекомпании.Вооруженный автоматом и гранатой мужчина на прошлой неделе ворвался в здание филиала Банка Грузии в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank">Зугдиди</a> и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски. МВД установило личность захватчика - рожденный в 1988 году Бадри Есебуа.
https://ria.ru/20201026/bank-1581644382.html
2
зугдиди
тбилиси
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945312_90:0:1006:687_1400x0_80_0_0_c37c42d3e7a3528efe91d26728924dbc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в грузинском банке, зугдиди, тбилиси, грузия, в мире

Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди

00:11 29.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
Полицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Разыскиваемый захватчик Банка Грузии в Зугдиди Бадри Есебуа был уволен из армии в 2019 году и не является действующим военнослужащим, приводит пресс-служба минобороны слова главы департамента по связям с общественностью ведомства Николоза Молодинашвили.
Министерство публикует официальный документ, в котором отмечено, что рядовой первого класса Сил обороны Бадри Эсебуа был уволен в 2019 году. Информацию о том, что разыскиваемый является военнослужащим, распространили оппозиционные телекомпании.
"Несмотря на то, что мы публично пояснили, что данное лицо не является действующим военнослужащим, телевидение "Мтавари архи" и некоторые ангажированные политики пренебрегают этим фактом и распространяют совершенно противоположную информацию... мы публикуем официальный документ, подтверждающий, что лицо, обвиняемое в нападении, Бадри Есебуа, не является действующим военнослужащим", - заявил Молодинашвили.
Вооруженный автоматом и гранатой мужчина на прошлой неделе ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски. МВД установило личность захватчика - рожденный в 1988 году Бадри Есебуа.
Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 19:08
МВД Грузии назвало захват банка в Зугдиди терактом
 
Обсудить2
Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиТбилисиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Минобороны показало видео пуска новой противоракеты
08:48Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра
08:42В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
08:35В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района
08:27В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
08:22Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства
08:18Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте
08:09В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку
08:01Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла
07:58Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к экстремизму в канун Дня Победы
07:49На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
07:26Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг
07:10Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии
07:04В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России
06:37В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"
06:35В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха
06:29Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
06:24Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян
06:21В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19 в России
06:15Россияне назвали города с лучшей экологией
Лента новостейМолния