Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
© Sputnik / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Разыскиваемый захватчик Банка Грузии в Зугдиди Бадри Есебуа был уволен из армии в 2019 году и не является действующим военнослужащим, приводит пресс-служба минобороны слова главы департамента по связям с общественностью ведомства Николоза Молодинашвили.
Министерство публикует официальный документ, в котором отмечено, что рядовой первого класса Сил обороны Бадри Эсебуа был уволен в 2019 году. Информацию о том, что разыскиваемый является военнослужащим, распространили оппозиционные телекомпании.
"Несмотря на то, что мы публично пояснили, что данное лицо не является действующим военнослужащим, телевидение "Мтавари архи" и некоторые ангажированные политики пренебрегают этим фактом и распространяют совершенно противоположную информацию... мы публикуем официальный документ, подтверждающий, что лицо, обвиняемое в нападении, Бадри Есебуа, не является действующим военнослужащим", - заявил Молодинашвили.
Вооруженный автоматом и гранатой мужчина на прошлой неделе ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски. МВД установило личность захватчика - рожденный в 1988 году Бадри Есебуа.
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