https://ria.ru/20201029/bank-1582010952.html

Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди

Разыскиваемый захватчик Банка Грузии в Зугдиди Бадри Есебуа был уволен из армии в 2019 году и не является действующим военнослужащим, приводит пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T00:11

2020-10-29T00:11

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захват заложников в грузинском банке

зугдиди

тбилиси

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости.</strong> Разыскиваемый захватчик Банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в Зугдиди Бадри Есебуа был уволен из армии в 2019 году и не является действующим военнослужащим, приводит пресс-служба минобороны слова главы департамента по связям с общественностью ведомства Николоза Молодинашвили.Министерство публикует официальный документ, в котором отмечено, что рядовой первого класса Сил обороны Бадри Эсебуа был уволен в 2019 году. Информацию о том, что разыскиваемый является военнослужащим, распространили оппозиционные телекомпании.Вооруженный автоматом и гранатой мужчина на прошлой неделе ворвался в здание филиала Банка Грузии в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank">Зугдиди</a> и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски. МВД установило личность захватчика - рожденный в 1988 году Бадри Есебуа.

https://ria.ru/20201026/bank-1581644382.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, тбилиси, грузия, в мире