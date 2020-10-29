https://ria.ru/20201029/avokado-1582010084.html
Врач посоветовала налечь на авокадо
Употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью радио Sputnik консультант... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T04:10
2020-10-29T04:10
2020-10-29T04:10
марина сергиенко
россия
диета
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости</strong>. Употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201029/frukty-1581937389.html" target="_blank">радио Sputnik</a> консультант по лечебному <a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">питанию</a> и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют во всех процессах организма, даже в гормональных, отметила консультант по лечебному питанию."Употреблять фрукт лучше в первой половине дня: он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание", – добавила Сергиенко.Но если у вас есть проблемы с печенью, употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить, посоветовала диетолог.Марина Сергиенко также объяснила, как выбрать правильный авокадо."Самое главное при выборе авокадо – посмотрите, есть ли затемнения. Они означают, что уже пошел окислительный процесс, процесс разложения у самого плода. Такой авокадо нельзя покупать, его даже не должно быть на полке. Проверьте выемку, откуда растет плодоножка. Если вы ее убираете, и под ней зелено-желтый цвет, авокадо можно употреблять. Если внутри все темное, такой авокадо покупать не стоит", – заключила Сергиенко.
https://ria.ru/20201017/kholesterin-1580252220.html
https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина сергиенко, россия, диета, питание, общество
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости
. Употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью радио Sputnik
консультант по лечебному питанию
и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.
"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет", – отметила Сергиенко.
Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют во всех процессах организма, даже в гормональных, отметила консультант по лечебному питанию.
"Употреблять фрукт лучше в первой половине дня: он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание", – добавила Сергиенко.
Но если у вас есть проблемы с печенью, употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить, посоветовала диетолог.
Марина Сергиенко также объяснила, как выбрать правильный авокадо.
"Самое главное при выборе авокадо – посмотрите, есть ли затемнения. Они означают, что уже пошел окислительный процесс, процесс разложения у самого плода. Такой авокадо нельзя покупать, его даже не должно быть на полке. Проверьте выемку, откуда растет плодоножка. Если вы ее убираете, и под ней зелено-желтый цвет, авокадо можно употреблять. Если внутри все темное, такой авокадо покупать не стоит", – заключила Сергиенко.