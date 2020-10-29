https://ria.ru/20201029/avokado-1582010084.html

Врач посоветовала налечь на авокадо

Употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью радио Sputnik консультант... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T04:10

2020-10-29T04:10

2020-10-29T04:10

марина сергиенко

россия

диета

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580254586_0:234:1920:1314_1400x0_80_0_0_79eddf4ea9cd6a0747d102b4ce32870f.jpg

<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости</strong>. Употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201029/frukty-1581937389.html" target="_blank">радио Sputnik</a> консультант по лечебному <a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">питанию</a> и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют во всех процессах организма, даже в гормональных, отметила консультант по лечебному питанию."Употреблять фрукт лучше в первой половине дня: он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание", – добавила Сергиенко.Но если у вас есть проблемы с печенью, употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить, посоветовала диетолог.Марина Сергиенко также объяснила, как выбрать правильный авокадо."Самое главное при выборе авокадо – посмотрите, есть ли затемнения. Они означают, что уже пошел окислительный процесс, процесс разложения у самого плода. Такой авокадо нельзя покупать, его даже не должно быть на полке. Проверьте выемку, откуда растет плодоножка. Если вы ее убираете, и под ней зелено-желтый цвет, авокадо можно употреблять. Если внутри все темное, такой авокадо покупать не стоит", – заключила Сергиенко.

https://ria.ru/20201017/kholesterin-1580252220.html

https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина сергиенко, россия, диета, питание, общество