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Власти Франции исключили версию теракта по делу о нападении в Авиньоне
Власти Франции исключили версию теракта по делу о нападении в Авиньоне
Прокуратура французского Авиньона заявила, что мужчина, который пытался напасть на полицейских, предположительно, страдал нарушениями психики, сообщила газета... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:01
2020-10-29T20:56
вооруженные нападения во франции
авиньон
франция
ницца
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прокуратура французского Авиньона заявила, что мужчина, который пытался напасть на полицейских, предположительно, страдал нарушениями психики, сообщила газета Provence.Он уточнил, что это "дело общеуголовного права, антитеррористический отдел прокуратуры исключил свою юрисдикцию".По словам Гемаса, несмотря на первоначальные сообщения, мужчина не кричал "Аллах акбар" и не был вооружен ножом.Ранее сообщалось, что полиция в Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. В ответ на угрозы полиция открыла огонь, злоумышленник скончался от полученных ранений. Начато расследование.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582145767.html
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авиньон
франция
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вооруженные нападения во франции, авиньон, франция, ницца, в мире

Власти Франции исключили версию теракта по делу о нападении в Авиньоне

19:01 29.10.2020 (обновлено: 20:56 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric GaillardСотрудники французских спецслужб
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прокуратура французского Авиньона заявила, что мужчина, который пытался напасть на полицейских, предположительно, страдал нарушениями психики, сообщила газета Provence.

"Мы больше имеем дело с поступком неуравновешенного человека", — процитировало издание прокурора города Филиппа Гемаса.

Он уточнил, что это "дело общеуголовного права, антитеррористический отдел прокуратуры исключил свою юрисдикцию".
По словам Гемаса, несмотря на первоначальные сообщения, мужчина не кричал "Аллах акбар" и не был вооружен ножом.
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Ранее сообщалось, что полиция в Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. В ответ на угрозы полиция открыла огонь, злоумышленник скончался от полученных ранений. Начато расследование.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
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