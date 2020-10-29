https://ria.ru/20201029/avinon-1582166231.html
Власти Франции исключили версию теракта по делу о нападении в Авиньоне
Власти Франции исключили версию теракта по делу о нападении в Авиньоне
Прокуратура французского Авиньона заявила, что мужчина, который пытался напасть на полицейских, предположительно, страдал нарушениями психики, сообщила газета... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:01
2020-10-29T19:01
2020-10-29T20:56
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прокуратура французского Авиньона заявила, что мужчина, который пытался напасть на полицейских, предположительно, страдал нарушениями психики, сообщила газета Provence.Он уточнил, что это "дело общеуголовного права, антитеррористический отдел прокуратуры исключил свою юрисдикцию".По словам Гемаса, несмотря на первоначальные сообщения, мужчина не кричал "Аллах акбар" и не был вооружен ножом.Ранее сообщалось, что полиция в Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. В ответ на угрозы полиция открыла огонь, злоумышленник скончался от полученных ранений. Начато расследование.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582145767.html
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения во франции, авиньон, франция, ницца, в мире