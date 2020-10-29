https://ria.ru/20201029/avinon-1582166231.html

Власти Франции исключили версию теракта по делу о нападении в Авиньоне

Власти Франции исключили версию теракта по делу о нападении в Авиньоне

Прокуратура французского Авиньона заявила, что мужчина, который пытался напасть на полицейских, предположительно, страдал нарушениями психики, сообщила газета... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:01

2020-10-29T19:01

2020-10-29T20:56

вооруженные нападения во франции

авиньон

франция

ницца

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582150201_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d84ca32978dd29d3f3cc4740126c524a.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прокуратура французского Авиньона заявила, что мужчина, который пытался напасть на полицейских, предположительно, страдал нарушениями психики, сообщила газета Provence.Он уточнил, что это "дело общеуголовного права, антитеррористический отдел прокуратуры исключил свою юрисдикцию".По словам Гемаса, несмотря на первоначальные сообщения, мужчина не кричал "Аллах акбар" и не был вооружен ножом.Ранее сообщалось, что полиция в Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. В ответ на угрозы полиция открыла огонь, злоумышленник скончался от полученных ранений. Начато расследование.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582145767.html

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

авиньон

франция

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, авиньон, франция, ницца, в мире