https://ria.ru/20201029/aue-1582116160.html

Минюст включил АУЕ* в перечень запрещенных организаций

Минюст включил АУЕ* в перечень запрещенных организаций

Министерство юстиции включило движение "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ*) в перечень организаций, деятельность которых запрещена в России. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:56

2020-10-29T15:56

2020-10-29T16:22

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило движение "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ*) в перечень организаций, деятельность которых запрещена в России.АУЕ* значится под номером 78 в списке некоммерческих организаций, ликвидированных в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", который Минюст составляет на основании решений судов.В августе Верховный суд признал АУЕ* экстремистской организацией. Как отмечали в Генпрокуратуре, представители этого неформального объединения причастны к подготовке массовых беспорядков, поэтому их деятельность "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству". Кроме того, в организацию вовлекали подростков, чья психика, по мнению прокуроров, наиболее подвержена деструктивному воздействию. Решение Верховного суда позволяет привлекать приверженцев AУE* к уголовной ответственности. Первый приговор за организацию ячейки этого движения вынесли в начале сентября.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200911/aue-1577053848.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), общество