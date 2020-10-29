https://ria.ru/20201029/asteroid-1582022290.html

На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление

Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:49

2020-10-29T07:49

2020-10-29T07:50

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a> в 2068 году, сообщается на <a href="http://manoa.hawaii.edu/news/article.php?aId=10988" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> университета.В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности. До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

https://ria.ru/20201024/asteroid-1581238185.html

https://ria.ru/20201019/asteroid-1580443310.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, гавайи, сша