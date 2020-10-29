https://ria.ru/20201029/asteroid-1582022290.html
На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:49
2020-10-29T07:49
2020-10-29T07:50
риа наука
земля
космос - риа наука
гавайи
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/79559/18/795591893_0:125:496:403_1400x0_80_0_0_544fdc422a818e4097534ee361bf4c07.jpg
<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a> в 2068 году, сообщается на <a href="http://manoa.hawaii.edu/news/article.php?aId=10988" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> университета.В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности. До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.
https://ria.ru/20201024/asteroid-1581238185.html
https://ria.ru/20201019/asteroid-1580443310.html
2
земля
гавайи
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/79559/18/795591893_0:79:496:450_1400x0_80_0_0_db512d8a39acaa4c16413c2add3a317a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос - риа наука, гавайи, сша
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей
в 2068 году, сообщается на сайте
университета.
В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности.
До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.
Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.