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https://ria.ru/20201029/asteroid-1582022290.html
На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:49
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a> в 2068 году, сообщается на <a href="http://manoa.hawaii.edu/news/article.php?aId=10988" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> университета.В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности. До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.
https://ria.ru/20201024/asteroid-1581238185.html
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земля, космос - риа наука, гавайи, сша

На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление

07:49 29.10.2020 (обновлено: 07:50 29.10.2020)
 
© UH/IAСнимок астероида Апофис
Снимок астероида Апофис - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© UH/IA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году, сообщается на сайте университета.
В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности.
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До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.
Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж - расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.
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