https://ria.ru/20201029/armiya-1582088511.html

Лукашенко пообещал поддержку армии новым помощникам в регионах

Лукашенко пообещал поддержку армии новым помощникам в регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед своими новыми помощниками в регионах задачу сохранить общественную безопасность, обещав при... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:20

2020-10-29T14:20

2020-10-29T19:04

валерий вакульчик

брестская область

минск

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед своими новыми помощниками в регионах задачу сохранить общественную безопасность, обещав при необходимости поддержку вооруженных сил республики, передает в четверг госагентство Белта.Ранее, по информации Белта, президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.Он заявил, что несанкционированные протестные акции в основном проходят в Минске, однако "успокаиваться не надо и в регионах". "Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тысячи, но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство… Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - подчеркнул Лукашенко.Президент также поставил задачу перед своими помощниками наладить взаимодействие с министерством обороны республики, МВД и КГБ. "Особенно с минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть вооруженными силами, как это было летом, мы это сделаем. Это в моей компетенции. И помощь управлениям КГБ и МВД на месте", - указал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201029/kubrakov-1582089237.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вакульчик, брестская область, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире