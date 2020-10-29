Лукашенко пообещал поддержку армии новым помощникам в регионах
14:20 29.10.2020 (обновлено: 19:04 29.10.2020)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед своими новыми помощниками в регионах задачу сохранить общественную безопасность, обещав при необходимости поддержку вооруженных сил республики, передает в четверг госагентство Белта.
Ранее, по информации Белта, президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.
23 октября, 08:00Белоруссия хоронит "цветную революцию"
"Это очень важно вам как военным людям - порядок в областях", - приводит агентство слова белорусского лидера.
Он заявил, что несанкционированные протестные акции в основном проходят в Минске, однако "успокаиваться не надо и в регионах". "Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тысячи, но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство… Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - подчеркнул Лукашенко.
Президент также поставил задачу перед своими помощниками наладить взаимодействие с министерством обороны республики, МВД и КГБ. "Особенно с минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть вооруженными силами, как это было летом, мы это сделаем. Это в моей компетенции. И помощь управлениям КГБ и МВД на месте", - указал президент Белоруссии.