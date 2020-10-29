https://ria.ru/20201029/armeniya-1582085125.html

Ереван обвинил Баку и Анкару в стремлении истребить армян в Карабахе

Ереван обвинил Баку и Анкару в стремлении истребить армян в Карабахе

Министерство иностранных дел Армении распространило в четверг заявление, в котором обвинило Азербайджан и Турцию в стремлении истребить армянское население в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:06

2020-10-29T14:06

2020-10-29T14:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

турция

сша

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении распространило в четверг заявление, в котором обвинило Азербайджан и Турцию в стремлении истребить армянское население в Карабахе.В заявлении, размещенном на сайте МИД, отмечается, что в течение последних трех дней населенные пункты Карабаха подвергаются атакам из ракетно-артиллерийских и ударных средств, а также бомбардировкам военной авиации Азербайджана. В ведомстве добавили, что со среды "целенаправленно и беспрерывно обстреливаются Степанакерт, Шуши и Мартакерт".В Ереване считают, что несмотря на призывы международного сообщества и усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "Азербайджан упорно отказывается от реализации договоренностей о прекращении огня и внедрения верификационных механизмов для его поддержания в зоне конфликта".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201029/barda-1582059926.html

нагорный карабах

турция

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, турция, сша, азербайджан, армения, в мире