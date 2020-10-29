Ереван обвинил Баку и Анкару в стремлении истребить армян в Карабахе
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении распространило в четверг заявление, в котором обвинило Азербайджан и Турцию в стремлении истребить армянское население в Карабахе.
В заявлении, размещенном на сайте МИД, отмечается, что в течение последних трех дней населенные пункты Карабаха подвергаются атакам из ракетно-артиллерийских и ударных средств, а также бомбардировкам военной авиации Азербайджана. В ведомстве добавили, что со среды "целенаправленно и беспрерывно обстреливаются Степанакерт, Шуши и Мартакерт".
"Самым мощным ударам подвергаются Степанакерт и Мартакерт, в результате чего мирному населению наносится огромный ущерб, уничтожаются гражданские инфраструктуры. В условиях эпидемии (коронавируса COVID-19 - ред.) наносятся удары по больницам и другим здравоохранительным инфраструктурам. Есть много жертв и раненых. Эти военные преступления, совершаемые азербайджанским режимом против мирного населения, сопровождаются прямым вовлечением Турции и международных террористов и преследуют цель уничтожения армянского народа в Нагорном Карабахе", - отмечается в заявлении.
В Ереване считают, что несмотря на призывы международного сообщества и усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "Азербайджан упорно отказывается от реализации договоренностей о прекращении огня и внедрения верификационных механизмов для его поддержания в зоне конфликта".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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