https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html
Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике
Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике
Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых экологических стандартов при работе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:10
2020-10-29T16:10
2020-10-29T16:10
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
арктика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых экологических стандартов при работе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин."Но объёмы нашего производства, они будут всегда сопоставляться с потребностями мирового рынка", - добавил Путин.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, владимир путин, общество