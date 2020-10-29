Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html
Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике
Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике
Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых экологических стандартов при работе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:10
2020-10-29T16:10
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
арктика
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573310115_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_13a01bb2be4c36fa0cb6ed155f64159d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых экологических стандартов при работе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин."Но объёмы нашего производства, они будут всегда сопоставляться с потребностями мирового рынка", - добавил Путин.
россия
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573310115_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_52f5fe09f7b19d37ad2869e0e1a4d046.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арктика, владимир путин, общество

Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике

16:10 29.10.2020
 
© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых экологических стандартов при работе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа в Арктическом регионе должна быть обеспечена, с точки зрения соблюдения норм безопасности, абсолютно. Там очень хрупкая экология, очень хрупкая природа, и мы должны сделать и сделаем все, чтобы обеспечить соблюдение необходимых экологических стандартов", - сказал он на пленарном заседании Инвестиционного форума "Россия зовет!".
"Но объёмы нашего производства, они будут всегда сопоставляться с потребностями мирового рынка", - добавил Путин.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияАрктикаВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46На Украине допросят главу Конституционного суда
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния