https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html

Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике

Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике

Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых экологических стандартов при работе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:10

2020-10-29T16:10

2020-10-29T16:10

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых экологических стандартов при работе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин."Но объёмы нашего производства, они будут всегда сопоставляться с потребностями мирового рынка", - добавил Путин.

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арктика

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, владимир путин, общество