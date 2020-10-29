https://ria.ru/20201029/arktika-1582116635.html
Путин рассказал об арктических проектах в России
Путин рассказал об арктических проектах в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что арктические проекты Россия реализует на основе самых современных технологических требований, никаких выбросов и рисков... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:57
2020-10-29T15:57
2020-10-29T16:07
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
ямал спг
новатэк
арктика
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что арктические проекты Россия реализует на основе самых современных технологических требований, никаких выбросов и рисков для экологии там нет."Что касается арктических проектов, то те из них, которые реализуются или реализованы на настоящее время, они реализуются на основе самых современных технологий", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!".В пример президент привел проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", которые реализует компания "Новатэк" со своими французскими и китайскими партнерами."Ничего подобного там, никаких выбросов нет. Я там был, видел, там целый город построен в Арктике. Это правда. Но это очень современное предприятие, отвечающее всем требованиям соблюдения экологических норм. Всем абсолютно. И я здесь, честно говоря, вообще никаких рисков не вижу", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201026/arktika-1581662585.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал спг, новатэк, арктика, владимир путин, экономика