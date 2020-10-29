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https://ria.ru/20201029/arktika-1582116635.html
Путин рассказал об арктических проектах в России
Путин рассказал об арктических проектах в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что арктические проекты Россия реализует на основе самых современных технологических требований, никаких выбросов и рисков... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:57
2020-10-29T16:07
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
ямал спг
новатэк
арктика
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что арктические проекты Россия реализует на основе самых современных технологических требований, никаких выбросов и рисков для экологии там нет."Что касается арктических проектов, то те из них, которые реализуются или реализованы на настоящее время, они реализуются на основе самых современных технологий", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!".В пример президент привел проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", которые реализует компания "Новатэк" со своими французскими и китайскими партнерами."Ничего подобного там, никаких выбросов нет. Я там был, видел, там целый город построен в Арктике. Это правда. Но это очень современное предприятие, отвечающее всем требованиям соблюдения экологических норм. Всем абсолютно. И я здесь, честно говоря, вообще никаких рисков не вижу", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201026/arktika-1581662585.html
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ямал спг, новатэк, арктика, владимир путин, экономика

Путин рассказал об арктических проектах в России

15:57 29.10.2020 (обновлено: 16:07 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что арктические проекты Россия реализует на основе самых современных технологических требований, никаких выбросов и рисков для экологии там нет.
"Что касается арктических проектов, то те из них, которые реализуются или реализованы на настоящее время, они реализуются на основе самых современных технологий", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!".
В пример президент привел проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", которые реализует компания "Новатэк" со своими французскими и китайскими партнерами.
"Ничего подобного там, никаких выбросов нет. Я там был, видел, там целый город построен в Арктике. Это правда. Но это очень современное предприятие, отвечающее всем требованиям соблюдения экологических норм. Всем абсолютно. И я здесь, честно говоря, вообще никаких рисков не вижу", - добавил Путин.
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 21:07
Россия будет развивать аварийно-спасательные центры в Арктике
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Ямал СПГНоватэкАрктикаВладимир ПутинЭкономика
 
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