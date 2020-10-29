https://ria.ru/20201029/areplivir-1582174332.html

Заболевшим COVID-19 врачам будут бесплатно выдавать "Арепливир"

Заболевшим COVID-19 врачам будут бесплатно выдавать "Арепливир"

В России стартовала программа по бесплатному лечению врачей, работающих в "красной зоне" и заразившихся коронавирусом, препаратом "Арепливир", сообщили в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:03

2020-10-29T20:03

2020-10-29T20:28

распространение нового коронавируса

промомед

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

р-фарм

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России стартовала программа по бесплатному лечению врачей, работающих в "красной зоне" и заразившихся коронавирусом, препаратом "Арепливир", сообщили в пресс-службе компании "Промомед", разработавшей лекарство.Отмечается, что в региональных медицинских центрах создадут запасы этого препарата.Сейчас разработчик совместно с властями субъектов определяет список пилотных регионов для запуска программы и формирует первые партии для отгрузки. "Промомед" также готова обучать врачей тактике лечения COVID-19 на основе терапии с использованием "Арепливира". В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед".В середине октября ведомство зарегистрировало предельные отпускные цены на эти лекарства. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirusy-1582020356.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, р-фарм, общество