https://ria.ru/20201029/areplivir-1582174332.html
Заболевшим COVID-19 врачам будут бесплатно выдавать "Арепливир"
Заболевшим COVID-19 врачам будут бесплатно выдавать "Арепливир"
В России стартовала программа по бесплатному лечению врачей, работающих в "красной зоне" и заразившихся коронавирусом, препаратом "Арепливир", сообщили в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:03
2020-10-29T20:03
2020-10-29T20:28
распространение нового коронавируса
промомед
коронавирус в россии
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р-фарм
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России стартовала программа по бесплатному лечению врачей, работающих в "красной зоне" и заразившихся коронавирусом, препаратом "Арепливир", сообщили в пресс-службе компании "Промомед", разработавшей лекарство.Отмечается, что в региональных медицинских центрах создадут запасы этого препарата.Сейчас разработчик совместно с властями субъектов определяет список пилотных регионов для запуска программы и формирует первые партии для отгрузки. "Промомед" также готова обучать врачей тактике лечения COVID-19 на основе терапии с использованием "Арепливира". В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед".В середине октября ведомство зарегистрировало предельные отпускные цены на эти лекарства. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirusy-1582020356.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, р-фарм, общество