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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/areplivir-1582044846.html
Производитель "Арепливира" готов расширить поставки в регионы
Производитель "Арепливира" готов расширить поставки в регионы
Компания "Промомед", которая разработала препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", готова расширить поставки лекарства по линии региональных минздравов,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:02
2020-10-29T11:02
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
р-фарм
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания "Промомед", которая разработала препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", готова расширить поставки лекарства по линии региональных минздравов, сообщает пресс-служба компании.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, р-фарм, общество

Производитель "Арепливира" готов расширить поставки в регионы

11:02 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания "Промомед", которая разработала препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", готова расширить поставки лекарства по линии региональных минздравов, сообщает пресс-служба компании.
"Группа компаний " Промомед", являющаяся разработчиком и производителем лекарственного препарата против коронавирусной инфекции "Арепливир", готова к расширению поставок этого лекарства в объеме, достаточном для удовлетворения потребностей региональных Минздравов", - говорится в сообщении.
В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаПромомедАрепливирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоР-фармОбщество
 
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