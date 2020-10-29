https://ria.ru/20201029/areplivir-1582044846.html

Производитель "Арепливира" готов расширить поставки в регионы

Производитель "Арепливира" готов расширить поставки в регионы

Компания "Промомед", которая разработала препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", готова расширить поставки лекарства по линии региональных минздравов,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:02

2020-10-29T11:02

2020-10-29T11:02

распространение нового коронавируса

промомед

арепливир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

р-фарм

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания "Промомед", которая разработала препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", готова расширить поставки лекарства по линии региональных минздравов, сообщает пресс-служба компании.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, р-фарм, общество