https://ria.ru/20201029/apteka-1582037207.html
Пензенский губернатор требует исключить дефицит лекарств в аптеках
Пензенский губернатор требует исключить дефицит лекарств в аптеках
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не допустить дефицита антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках региона на фоне увеличения... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:20
2020-10-29T10:20
2020-10-29T10:20
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не допустить дефицита антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках региона на фоне увеличения спроса на эти лекарства.Глава региона на совещании в областном правительстве по вопросам обеспеченности лекарствами аптечных сетей отметил, что в последнее время от жителей поступают жалобы на отсутствие в аптеках отдельных препаратов, в первую очередь, антибиотиков, противовирусных и противотромбозных средств.Уточняется, что по поручению губернатора в области создана рабочая группа, которая уже приступила к регулярным проверкам аптечных пунктов на наличие лекарств первой необходимости и применяемых при лечении вирусных заболеваний. В частности, в ходе первого рейда выявилась нехватка ряда препаратов, не входящих в список жизненно необходимых, что представители аптек связывают как с повышенным спросом, так и с перебоями от поставщиков и производителей.Белозерцев поручил организовать тесное взаимодействие с аптеками региона для создания запаса лекарств.По данным пресс-службы, участники совещания отметили, что при отсутствии более известных наименований лекарств в аптеках имеются их аналоги. В этой связи Белозерцев поручил областному минздраву усилить разъяснительную работу с пациентами об имеющихся аналогах наиболее востребованных лекарств.
https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580462903.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иван белозерцев, пензенская область, общество
ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
призвал не допустить дефицита антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках региона на фоне увеличения спроса на эти лекарства.
Глава региона на совещании в областном правительстве по вопросам обеспеченности лекарствами аптечных сетей отметил, что в последнее время от жителей поступают жалобы на отсутствие в аптеках отдельных препаратов, в первую очередь, антибиотиков, противовирусных и противотромбозных средств.
"Спрос растет, поэтому сегодня важно, чтобы жители Пензенской области
были обеспечены лекарственными препаратами, чтобы была возможность приобрести их в аптеках, чтобы цены не повышались. Чтобы исключить претензии людей, необходимо мониторить ситуацию в аптеках", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что по поручению губернатора в области создана рабочая группа, которая уже приступила к регулярным проверкам аптечных пунктов на наличие лекарств первой необходимости и применяемых при лечении вирусных заболеваний. В частности, в ходе первого рейда выявилась нехватка ряда препаратов, не входящих в список жизненно необходимых, что представители аптек связывают как с повышенным спросом, так и с перебоями от поставщиков и производителей.
Белозерцев поручил организовать тесное взаимодействие с аптеками региона для создания запаса лекарств.
"Руководителям аптечных сетей надо работать на опережение, формировать запас. Эти меры помогут избежать дефицита, и, как следствие, ажиотажного спроса", - отметил губернатор.
По данным пресс-службы, участники совещания отметили, что при отсутствии более известных наименований лекарств в аптеках имеются их аналоги. В этой связи Белозерцев поручил областному минздраву усилить разъяснительную работу с пациентами об имеющихся аналогах наиболее востребованных лекарств.