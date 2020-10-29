https://ria.ru/20201029/apteka-1582037207.html

Пензенский губернатор требует исключить дефицит лекарств в аптеках

Пензенский губернатор требует исключить дефицит лекарств в аптеках

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не допустить дефицита антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках региона на фоне увеличения... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:20

2020-10-29T10:20

2020-10-29T10:20

пензенская область

иван белозерцев

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не допустить дефицита антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках региона на фоне увеличения спроса на эти лекарства.Глава региона на совещании в областном правительстве по вопросам обеспеченности лекарствами аптечных сетей отметил, что в последнее время от жителей поступают жалобы на отсутствие в аптеках отдельных препаратов, в первую очередь, антибиотиков, противовирусных и противотромбозных средств.Уточняется, что по поручению губернатора в области создана рабочая группа, которая уже приступила к регулярным проверкам аптечных пунктов на наличие лекарств первой необходимости и применяемых при лечении вирусных заболеваний. В частности, в ходе первого рейда выявилась нехватка ряда препаратов, не входящих в список жизненно необходимых, что представители аптек связывают как с повышенным спросом, так и с перебоями от поставщиков и производителей.Белозерцев поручил организовать тесное взаимодействие с аптеками региона для создания запаса лекарств.По данным пресс-службы, участники совещания отметили, что при отсутствии более известных наименований лекарств в аптеках имеются их аналоги. В этой связи Белозерцев поручил областному минздраву усилить разъяснительную работу с пациентами об имеющихся аналогах наиболее востребованных лекарств.

https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580462903.html

https://ria.ru/20201006/restoran-1578525920.html

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пензенская область, общество