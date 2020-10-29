https://ria.ru/20201029/amsterdam-1582077916.html
В Амстердаме решили переименовать улицы
В Амстердаме решили переименовать улицы
Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:07
2020-10-29T18:07
2020-10-29T18:07
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нидерланды
амстердам
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает ЕвроПульс.Планируется запустить онлайн-платформу, где горожане смогут предложить свои варианты.Уже в следующем году первые улицы получат новые названия. Через пять лет власти собираются проверить, как жители относятся к изменениям. Цель проекта — увековечить в названиях улиц имена тех жителей, которые внесли вклад в развитие города. Это могут быть как знаменитости, прославившие Амстердам, так и энтузиасты, которые развивали спорт в своем районе. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы встречались имена женщин, представителей религиозных и этнических меньшинств.Улицы могут получить имена жителей, которые умерли как минимум пять лет назад (это ограничение не касается членов королевской семьи).
https://ria.ru/20200928/niderlandy-1577878263.html
нидерланды
амстердам
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
города, туризм, туристы, новости - туризм, нидерланды, амстердам
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает
ЕвроПульс.
Планируется запустить онлайн-платформу, где горожане смогут предложить свои варианты.
Уже в следующем году первые улицы получат новые названия. Через пять лет власти собираются проверить, как жители относятся к изменениям.
Цель проекта — увековечить в названиях улиц имена тех жителей, которые внесли вклад в развитие города. Это могут быть как знаменитости, прославившие Амстердам, так и энтузиасты, которые развивали спорт в своем районе. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы встречались имена женщин, представителей религиозных и этнических меньшинств.
Улицы могут получить имена жителей, которые умерли как минимум пять лет назад (это ограничение не касается членов королевской семьи).