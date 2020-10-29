https://ria.ru/20201029/amsterdam-1582077916.html

В Амстердаме решили переименовать улицы

В Амстердаме решили переименовать улицы

Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:07

2020-10-29T18:07

2020-10-29T18:07

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает ЕвроПульс.Планируется запустить онлайн-платформу, где горожане смогут предложить свои варианты.Уже в следующем году первые улицы получат новые названия. Через пять лет власти собираются проверить, как жители относятся к изменениям. Цель проекта — увековечить в названиях улиц имена тех жителей, которые внесли вклад в развитие города. Это могут быть как знаменитости, прославившие Амстердам, так и энтузиасты, которые развивали спорт в своем районе. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы встречались имена женщин, представителей религиозных и этнических меньшинств.Улицы могут получить имена жителей, которые умерли как минимум пять лет назад (это ограничение не касается членов королевской семьи).

https://ria.ru/20200928/niderlandy-1577878263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

города, туризм, туристы, новости - туризм, нидерланды, амстердам