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https://ria.ru/20201029/amsterdam-1582077916.html
В Амстердаме решили переименовать улицы
В Амстердаме решили переименовать улицы
Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:07
2020-10-29T18:07
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амстердам
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает ЕвроПульс.Планируется запустить онлайн-платформу, где горожане смогут предложить свои варианты.Уже в следующем году первые улицы получат новые названия. Через пять лет власти собираются проверить, как жители относятся к изменениям. Цель проекта — увековечить в названиях улиц имена тех жителей, которые внесли вклад в развитие города. Это могут быть как знаменитости, прославившие Амстердам, так и энтузиасты, которые развивали спорт в своем районе. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы встречались имена женщин, представителей религиозных и этнических меньшинств.Улицы могут получить имена жителей, которые умерли как минимум пять лет назад (это ограничение не касается членов королевской семьи).
https://ria.ru/20200928/niderlandy-1577878263.html
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города, туризм, туристы, новости - туризм, нидерланды, амстердам

В Амстердаме решили переименовать улицы

18:07 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама
Горожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории и духу города, сообщает ЕвроПульс.
Планируется запустить онлайн-платформу, где горожане смогут предложить свои варианты.
Уже в следующем году первые улицы получат новые названия. Через пять лет власти собираются проверить, как жители относятся к изменениям.
Цель проекта — увековечить в названиях улиц имена тех жителей, которые внесли вклад в развитие города. Это могут быть как знаменитости, прославившие Амстердам, так и энтузиасты, которые развивали спорт в своем районе. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы встречались имена женщин, представителей религиозных и этнических меньшинств.
Улицы могут получить имена жителей, которые умерли как минимум пять лет назад (это ограничение не касается членов королевской семьи).
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