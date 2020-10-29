https://ria.ru/20201029/amerika-1582100840.html
Путин призвал проверить данные о скупке ФРС облигаций крупных компаний
Путин призвал проверить данные о скупке ФРС облигаций крупных компаний
Надо проверить, достоверна ли информация о скупке Федеральной резервной системой (ФРС) США облигаций крупных американских компаний, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:02
2020-10-29T15:02
2020-10-29T15:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
федеральная резервная система сша
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Надо проверить, достоверна ли информация о скупке Федеральной резервной системой (ФРС) США облигаций крупных американских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент добавил, что скупка облигаций - не главная функция регулятора на финансовом рынке, в том числе и у Центрального банка в РФ.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная резервная система сша, владимир путин, сша, экономика