https://ria.ru/20201029/amerika-1582100840.html

Путин призвал проверить данные о скупке ФРС облигаций крупных компаний

Путин призвал проверить данные о скупке ФРС облигаций крупных компаний

Надо проверить, достоверна ли информация о скупке Федеральной резервной системой (ФРС) США облигаций крупных американских компаний, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:02

2020-10-29T15:02

2020-10-29T15:15

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

федеральная резервная система сша

владимир путин

сша

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Надо проверить, достоверна ли информация о скупке Федеральной резервной системой (ФРС) США облигаций крупных американских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент добавил, что скупка облигаций - не главная функция регулятора на финансовом рынке, в том числе и у Центрального банка в РФ.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная резервная система сша, владимир путин, сша, экономика