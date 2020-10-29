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Путин призвал проверить данные о скупке ФРС облигаций крупных компаний
Путин призвал проверить данные о скупке ФРС облигаций крупных компаний
Надо проверить, достоверна ли информация о скупке Федеральной резервной системой (ФРС) США облигаций крупных американских компаний, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:02
2020-10-29T15:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
федеральная резервная система сша
владимир путин
сша
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Надо проверить, достоверна ли информация о скупке Федеральной резервной системой (ФРС) США облигаций крупных американских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент добавил, что скупка облигаций - не главная функция регулятора на финансовом рынке, в том числе и у Центрального банка в РФ.
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федеральная резервная система сша, владимир путин, сша, экономика

Путин призвал проверить данные о скупке ФРС облигаций крупных компаний

15:02 29.10.2020 (обновлено: 15:15 29.10.2020)
 
© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Надо проверить, достоверна ли информация о скупке Федеральной резервной системой (ФРС) США облигаций крупных американских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, многие центральные банки скупают государственные облигации, правительственные облигации. Мне вот недавно сказали, что ФРС, например, даже скупает долговые обязательства некоторых крупных американских компаний. Нужно проверить, так это или нет", - рассказал Путин на пленарном заседании инвестфорума компании "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".
Президент добавил, что скупка облигаций - не главная функция регулятора на финансовом рынке, в том числе и у Центрального банка в РФ.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Федеральная резервная система СШАВладимир ПутинСШАЭкономика
 
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