https://ria.ru/20201029/amerika-1582061313.html

В Пекине объяснили, зачем Пентагон раздувает "китайскую угрозу"

В Пекине объяснили, зачем Пентагон раздувает "китайскую угрозу"

Пентагон в последние году преувеличивает так называемую "китайскую угрозу", используя это в качестве "неуклюжего предлога в борьбе за бюджет", заявил на... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:19

2020-10-29T12:19

2020-10-29T12:19

марк эспер

минобороны кнр

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нато

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в мире

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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон в последние году преувеличивает так называемую "китайскую угрозу", используя это в качестве "неуклюжего предлога в борьбе за бюджет", заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о двух инициативах, направленных на сдерживание России и Китая, одна инициатива будет касаться укрепления союзнических отношений, а вторая - модернизации торговли оружием. Он также заявил, что США должны конкурировать с оборонной промышленностью КНР и России, "не позволяя им получать доли рынка" в третьих странах. Вместе с тем, по словам, Эспера, США требуют от всех союзников, а не только от стран НАТО, вносить 2% ВВП на оборону, прежде всего, для сдерживания РФ и КНР."Соответствующие высказывания американской стороны изобилуют идеями времен холодной войны и "игры с нулевой суммой", мы решительно выступаем против этого", - заявил У Цянь.По его словам, "в последние годы обсуждение Китая и преувеличение так называемой "китайской угрозы" стали для Пентагона "неуклюжим предлогом в борьбе за оборонный бюджет".

https://ria.ru/20201007/ssha-oruzhie-buduschego-1578485319.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, минобороны кнр, у цянь, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире