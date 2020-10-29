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В Пекине объяснили, зачем Пентагон раздувает "китайскую угрозу"
В Пекине объяснили, зачем Пентагон раздувает "китайскую угрозу"
Пентагон в последние году преувеличивает так называемую "китайскую угрозу", используя это в качестве "неуклюжего предлога в борьбе за бюджет", заявил на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:19
2020-10-29T12:19
марк эспер
минобороны кнр
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министерство обороны сша
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в мире
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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон в последние году преувеличивает так называемую "китайскую угрозу", используя это в качестве "неуклюжего предлога в борьбе за бюджет", заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о двух инициативах, направленных на сдерживание России и Китая, одна инициатива будет касаться укрепления союзнических отношений, а вторая - модернизации торговли оружием. Он также заявил, что США должны конкурировать с оборонной промышленностью КНР и России, "не позволяя им получать доли рынка" в третьих странах. Вместе с тем, по словам, Эспера, США требуют от всех союзников, а не только от стран НАТО, вносить 2% ВВП на оборону, прежде всего, для сдерживания РФ и КНР."Соответствующие высказывания американской стороны изобилуют идеями времен холодной войны и "игры с нулевой суммой", мы решительно выступаем против этого", - заявил У Цянь.По его словам, "в последние годы обсуждение Китая и преувеличение так называемой "китайской угрозы" стали для Пентагона "неуклюжим предлогом в борьбе за оборонный бюджет".
https://ria.ru/20201007/ssha-oruzhie-buduschego-1578485319.html
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марк эспер, минобороны кнр, у цянь, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире

В Пекине объяснили, зачем Пентагон раздувает "китайскую угрозу"

12:19 29.10.2020
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкСотрудник службы безопасности возле Дома народных собраний в Пекине
Сотрудник службы безопасности возле Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон в последние году преувеличивает так называемую "китайскую угрозу", используя это в качестве "неуклюжего предлога в борьбе за бюджет", заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о двух инициативах, направленных на сдерживание России и Китая, одна инициатива будет касаться укрепления союзнических отношений, а вторая - модернизации торговли оружием. Он также заявил, что США должны конкурировать с оборонной промышленностью КНР и России, "не позволяя им получать доли рынка" в третьих странах. Вместе с тем, по словам, Эспера, США требуют от всех союзников, а не только от стран НАТО, вносить 2% ВВП на оборону, прежде всего, для сдерживания РФ и КНР.
"Соответствующие высказывания американской стороны изобилуют идеями времен холодной войны и "игры с нулевой суммой", мы решительно выступаем против этого", - заявил У Цянь.
По его словам, "в последние годы обсуждение Китая и преувеличение так называемой "китайской угрозы" стали для Пентагона "неуклюжим предлогом в борьбе за оборонный бюджет".
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Марк ЭсперМинобороны КНРУ ЦяньМинистерство обороны СШАНАТОКитайСШАВ мире
 
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