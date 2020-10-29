https://ria.ru/20201029/aktsiya-1582040344.html
В Татарстане возобновилась акция взаимопомощи в COVID-19 "Мы вместе"
В Татарстане возобновилась акция взаимопомощи в COVID-19 "Мы вместе"
Общероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, возобновилась в Татарстане,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:39
2020-10-29T10:39
2020-10-29T10:39
республика татарстан
коронавирус covid-19
общество
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Общероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, возобновилась в Татарстане, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.Кроме того, как отмечается, 353 волонтера помогают медсестрам и врачам в чистых зонах ковидных госпиталей. Они проводят измерение температуры больным, помогают в приемно-диагностических отделениях, смотровых и реанимациях.Как пояснила руководитель волонтерского штаба акции "Мы вместе" и руководитель татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Анна Макарова, среди волонтеров студенты Казанского государственного медицинского университета, медицинских колледжей республики, ординаторы Казанской государственной медицинской академии, а также школьники медотрядов.Акция "Мы вместе" стартовала в середине марта, когда в 12 регионах РФ были открыты волонтерские штабы, позднее к ней присоединились все регионы. Волонтёры покупали и доставляли товары первой необходимости (продукты, лекарства) пожилым и маломобильным людям, помогали медицинскому персоналу, оказывали психологическую и юридическую помощь, развозили волонтёров и медработников на своих машинах. "Мы вместе" привлекла порядка 9,5 тысячи партнеров, которые предоставляли продукты, услуги, собирали средства, организовывали мероприятия. Активно акция проводилась до середины июля.
https://ria.ru/20201026/operatsiya-1581534703.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество
КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Общероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, возобновилась в Татарстане, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
"В Татарстане возобновилась общероссийская акция по оказанию помощи "Мы вместе". На сегодняшний день в республике 3260 волонтёров. Из них 150 – добровольцы акции "Мы вместе" – будут оказывать помощь пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавирусной инфекции. Они доставляют на дом пожилым людям продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, 353 волонтера помогают медсестрам и врачам в чистых зонах ковидных госпиталей. Они проводят измерение температуры больным, помогают в приемно-диагностических отделениях, смотровых и реанимациях.
Как пояснила руководитель волонтерского штаба акции "Мы вместе" и руководитель татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Анна Макарова, среди волонтеров студенты Казанского государственного медицинского университета, медицинских колледжей республики, ординаторы Казанской государственной медицинской академии, а также школьники медотрядов.
Акция "Мы вместе" стартовала в середине марта, когда в 12 регионах РФ были открыты волонтерские штабы, позднее к ней присоединились все регионы. Волонтёры покупали и доставляли товары первой необходимости (продукты, лекарства) пожилым и маломобильным людям, помогали медицинскому персоналу, оказывали психологическую и юридическую помощь, развозили волонтёров и медработников на своих машинах. "Мы вместе" привлекла порядка 9,5 тысячи партнеров, которые предоставляли продукты, услуги, собирали средства, организовывали мероприятия. Активно акция проводилась до середины июля.