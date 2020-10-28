https://ria.ru/20201028/zhivotnye-1581912161.html

В России хотят ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Минюст России предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:08

2020-10-28T13:08

2020-10-28T13:08

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_RF" target="_blank">Минюст России</a> предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках, следует из опубликованного законопроекта.Доныне за жестокое обращение с животными в России предусмотрена только уголовная ответственность по статье 245 УК РФ (максимальная санкция – пять лет лишения свободы). Если же преступление не подпадает под эту статью, то никаких санкций нет.Новые нормы разработали по поручению президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, который в июне провел в формате видеосвязи встречу с экологами и зоозащитниками. Максимальный штраф по предлагаемым составам - 200 тысяч рублей.В частности, планируется усилить ответственность не только за жестокое обращение с животными, но и "несоблюдение общих требований к их содержанию" и "использованию в культурно-зрелищных целях".За несоблюдение требований к содержанию животных предлагается штрафовать: частных лиц – на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц – на 5-15 тысяч, юридических – на 15-30 тысяч.За жестокое обращение (если нет состава уголовного преступления) предлагается наказывать тоже штрафами: от 5-15 тысяч для частных лиц до 50-100 тысяч для юридических лиц.В случае нарушений при использовании животных "в культурно-зрелищных целях" предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.Содержание и использование животных, включенных в Красную книгу и соответствующие перечни, грозит уплатой до 150 тысяч рублей.Отдельный состав образует незаконное содержание животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и тому подобном (без лицензии или с нарушением ее условий) – до 200 тысяч рублей штрафа.Кроме того, предлагается установить отдельные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных в специальных приютах.Законопроект опубликован в среду на портале проектов нормативно-правовых актов.

https://ria.ru/20181217/1548107662.html

https://ria.ru/20201014/zapovednik-1579689309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), владимир путин, общество