https://ria.ru/20201028/zhigunov--1581931046.html

Жигунов после участия экс-жены в телешоу обратился к Корчевникову

Актер Сергей Жигунов прокомментировал участие своей экс-супруги Веры Новиковой в передаче Бориса Корчевникова “Судьба человека”. Он заявил, что вся съемочная... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:48

2020-10-28T14:48

2020-10-28T14:48

шоубиз

сергей жигунов

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актер Сергей Жигунов прокомментировал участие своей экс-супруги Веры Новиковой в передаче Бориса Корчевникова “Судьба человека”. Он заявил, что вся съемочная группа подверглась риску заражения коронавирусом. “Гардемарин” в <a href="https://www.instagram.com/p/CG4SoyHFwDq/" target="_blank">Instagram</a> обратился к ведущему и предупредил его о том, что у лучшей подруги семьи, которая вместе с Новиковой пришла на шоу, обнаружен коронавирус. “Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте. Берегите себя, носите маски и мойте, мойте руки!” - написал Жигунов.В апреле этого года стало известно, что Борис Корчевников заразился коронавирусом. После этого телеведущий изолировался у себя дома в Москве, чтобы пройти лечение. Ранее Сергей Жигунов сообщил общественности о том, что развелся с Верой Новиковой во второй раз. После этого актриса пришла на шоу “Судьба человека” и откровенно рассказала о браке с актером.

https://ria.ru/20201026/zhigunov-1581520879.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей жигунов