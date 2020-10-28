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Шоубиз
https://ria.ru/20201028/zhigunov--1581931046.html
Жигунов после участия экс-жены в телешоу обратился к Корчевникову
Актер Сергей Жигунов прокомментировал участие своей экс-супруги Веры Новиковой в передаче Бориса Корчевникова “Судьба человека”. Он заявил, что вся съемочная... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:48
2020-10-28T14:48
шоубиз
сергей жигунов
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актер Сергей Жигунов прокомментировал участие своей экс-супруги Веры Новиковой в передаче Бориса Корчевникова “Судьба человека”. Он заявил, что вся съемочная группа подверглась риску заражения коронавирусом. “Гардемарин” в <a href="https://www.instagram.com/p/CG4SoyHFwDq/" target="_blank">Instagram</a> обратился к ведущему и предупредил его о том, что у лучшей подруги семьи, которая вместе с Новиковой пришла на шоу, обнаружен коронавирус. “Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте. Берегите себя, носите маски и мойте, мойте руки!” - написал Жигунов.В апреле этого года стало известно, что Борис Корчевников заразился коронавирусом. После этого телеведущий изолировался у себя дома в Москве, чтобы пройти лечение. Ранее Сергей Жигунов сообщил общественности о том, что развелся с Верой Новиковой во второй раз. После этого актриса пришла на шоу “Судьба человека” и откровенно рассказала о браке с актером.
https://ria.ru/20201026/zhigunov-1581520879.html
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сергей жигунов

Жигунов после участия экс-жены в телешоу обратился к Корчевникову

14:48 28.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАктер и продюсер Сергей Жигунов
Актер и продюсер Сергей Жигунов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актер Сергей Жигунов прокомментировал участие своей экс-супруги Веры Новиковой в передаче Бориса Корчевникова “Судьба человека”. Он заявил, что вся съемочная группа подверглась риску заражения коронавирусом.
“Гардемарин” в Instagram обратился к ведущему и предупредил его о том, что у лучшей подруги семьи, которая вместе с Новиковой пришла на шоу, обнаружен коронавирус.
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Ещё раз по поводу ток-шоу. Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела изчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтверждённый коронавирус. Вся съемочная группа в контакте. Берегите себя, носите маски и мойте, мойте руки!

Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

“Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте. Берегите себя, носите маски и мойте, мойте руки!” - написал Жигунов.
В апреле этого года стало известно, что Борис Корчевников заразился коронавирусом. После этого телеведущий изолировался у себя дома в Москве, чтобы пройти лечение.
Ранее Сергей Жигунов сообщил общественности о том, что развелся с Верой Новиковой во второй раз. После этого актриса пришла на шоу “Судьба человека” и откровенно рассказала о браке с актером.
Актер Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 09:33Шоубиз
Сергей Жигунов развелся с актрисой Верой Новиковой во второй раз
 
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ШоубизСергей Жигунов
 
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