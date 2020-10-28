https://ria.ru/20201028/zdravookhranenie-1581909005.html

В Кремле прокомментировали ситуацию со здравоохранением в регионах

Реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:54

2020-10-28T12:54

2020-10-28T12:59

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дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Реакция на "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Накануне Песков заявил, что в Кремле отмечают молниеносность реакции федерального центра на обращение медработников из <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Кургана</a>, но считают необходимым выяснить, почему они обращаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, а не к региональным властям. Ранее СМИ сообщали, что курганские врачи обратились к президенту РФ с просьбой прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Минздрав и Минобороны приняли решение о направлении медиков в этот регион."Вы видите, насколько оперативно реагирует <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав</a>, насколько оперативно реагируют федеральные власти. Вот как раз это все в процессе и происходит", - ответил Песков на вопрос журналистов, удалось ли выяснить причины обращений именно в федеральный центр."Если говорить, что надо - надо, конечно, чтобы вообще до этого ситуация не доходила. И, конечно, если где-то проблемы возникают, нужна оперативная реакция прежде всего руководителей регионов. И, собственно, и центр, и штаб в центре, они открыты для их обращений в случае наступления какой-то критической перегрузки системы здравоохранения", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, должны ли медики принимать отчаянные меры.Когда случаются "непозволительные ситуации", по словам Пескова, "очень важно реагировать незамедлительно"."(Штаб в центре открыт - ред.) и для медиков тоже. Вы видите, вся информация, которая публикуется - очень быстро реагирует федеральный центр. Но также реагируют и региональные власти. Поэтому главное - чтобы система функционировала таким образом, чтобы главным адресатом обращения медиков в регионах была региональное руководство, региональные минздравы. Именно они обладают особыми полномочиями. Именно они готовились к возможному усилению эпидемию. Именно они принимали меры, и именно они должны реагировать на эти обращения", - добавил Песков."Последние примеры, это очень печальные примеры, к сожалению. Это примеры, которые должны быть проанализированы, чтобы больше нигде не повторяться. Но, к сожалению, на фоне такого роста инфекции бывают сбои, и главная задача - это максимально их минимизировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, влияют ли ЧП в здравоохранении регионов на оценку Кремлем ситуации с коронавирусом в РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/nagrady-1581015915.html

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581867396.html

Юрий Ф Позор! Не любо! 58

Сергей Михайлович Региональная власть коррумпирована настолько, что даже обращение в прокуратуру ничего не дает, создается впечатление что прокурор сначала советуется с властями, а потом принимает решение. В Тверской области минздрав еще не выплатил медработникам деньги, обещанные Путиным и никакой реакции нет. 50

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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