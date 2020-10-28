В Кремле оценили ситуацию в здравоохранении

"Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент, это безопасность и здоровье людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла. Работает штаб, работают регионы. Принимают решение в зависимости от того, как развивается ситуация. Но, как мы говорим и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.