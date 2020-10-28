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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/zdravookhranenie-1581907047.html
В Кремле оценили ситуацию в здравоохранении
Принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют РФ чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы, главный принцип - жизнь и... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:48
2020-10-28T12:48
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют РФ чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы, главный принцип - жизнь и безопасность людей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
каждый решает свои вопросы и в свой карман, а про людей в них ни слова
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владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле оценили ситуацию в здравоохранении

12:48 28.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют РФ чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы, главный принцип - жизнь и безопасность людей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент, это безопасность и здоровье людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла. Работает штаб, работают регионы. Принимают решение в зависимости от того, как развивается ситуация. Но, как мы говорим и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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