В Кремле оценили ситуацию в здравоохранении
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют РФ чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы, главный принцип - жизнь и безопасность людей, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент, это безопасность и здоровье людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла. Работает штаб, работают регионы. Принимают решение в зависимости от того, как развивается ситуация. Но, как мы говорим и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
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