https://ria.ru/20201028/zayavleniya-1581950147.html

Минздрав призвал экспертов ведомства координировать заявления по COVID-19

Информационная повестка перегружена малополезными фактами о коронавирусе, для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:09

2020-10-28T16:09

2020-10-28T16:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Информационная повестка перегружена малополезными фактами о коронавирусе, для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19 решено, что эксперты министерства здравоохранения должны координировать свою работу со СМИ, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России.</a> <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Nika W Всем врать строго по команде! ))) 211

glingen Что и следовало ожидать. Спектакль окончен. Занавес. 172

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество