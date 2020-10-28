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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/zayavleniya-1581950147.html
Минздрав призвал экспертов ведомства координировать заявления по COVID-19
Информационная повестка перегружена малополезными фактами о коронавирусе, для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:09
2020-10-28T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Информационная повестка перегружена малополезными фактами о коронавирусе, для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19 решено, что эксперты министерства здравоохранения должны координировать свою работу со СМИ, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России.</a> <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Всем врать строго по команде! )))
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Что и следовало ожидать. Спектакль окончен. Занавес.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав призвал экспертов ведомства координировать заявления по COVID-19

16:09 28.10.2020 (обновлено: 16:56 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Информационная повестка перегружена малополезными фактами о коронавирусе, для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19 решено, что эксперты министерства здравоохранения должны координировать свою работу со СМИ, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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