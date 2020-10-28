https://ria.ru/20201028/zayavleniya-1581950147.html
Минздрав призвал экспертов ведомства координировать заявления по COVID-19
Информационная повестка перегружена малополезными фактами о коронавирусе, для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:09
2020-10-28T16:09
2020-10-28T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Информационная повестка перегружена малополезными фактами о коронавирусе, для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19 решено, что эксперты министерства здравоохранения должны координировать свою работу со СМИ, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России.</a> <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Nika W
Всем врать строго по команде! )))
211
glingen
Что и следовало ожидать. Спектакль окончен. Занавес.
172
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество