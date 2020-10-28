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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201028/zagoskin-1581890437.html
"Заговор классиков". Загоскин. Писатель-любимец царя Николая Первого
Потомственный дворянин татарских кровей. Получил лишь домашнее образование. Участник войны 1812 года. Драматург консервативного лагеря, плохой стихотворец. Ему аплодировали Жуковский и Пушкин. Камергер. Директор императорских театров и Оружейной палаты. Враг декабризма и западников. Во время реформ Александра Второго признан мракобесом.
2020-10-28T14:00
2020-10-28T14:00
подкаст "заговор классиков"
михаил загоскин
подкаст
а. с. пушкин
восстание декабристов (1825 год)
отечественная война (1812)
александр ii
александр пушкин
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"Заговор классиков". Загоскин. Писатель-любимец царя Николая Первого
Потомственный дворянин татарских кровей. Получил лишь домашнее образование. Участник войны 1812 года. Драматург консервативного лагеря, плохой стихотворец. Ему аплодировали Жуковский и Пушкин. Камергер. Директор императорских театров и Оружейной палаты. Враг декабризма и западников. Во время реформ Александра Второго признан мракобесом.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, михаил загоскин, подкаст, а. с. пушкин, восстание декабристов (1825 год), отечественная война (1812), александр ii, александр пушкин, василий жуковский, литература, история, общество

"Заговор классиков". Загоскин. Писатель-любимец царя Николая Первого

14:00 28.10.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Загоскин. Писатель-любимец царя Николая Первого
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Потомственный дворянин татарских кровей. Получил лишь домашнее образование. Участник войны 1812 года. Драматург консервативного лагеря, плохой стихотворец. Ему аплодировали Жуковский и Пушкин. Камергер. Директор императорских театров и Оружейной палаты. Враг декабризма и западников. Во время реформ Александра Второго признан мракобесом.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"Михаил ЗагоскинПодкастА. С. ПушкинВосстание декабристов (1825 год)Отечественная война (1812)Александр IIАлександр ПушкинВасилий ЖуковскийлитератураисторияОбщество
 
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