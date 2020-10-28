https://ria.ru/20201028/yadro-1581854291.html

Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наиболее активная часть рабочих, выступающих за забастовку на предприятиях страны, финансируется из-за... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:08

2020-10-28T00:08

2020-10-28T00:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_e8a3e65348ba0d8e929b63d00a5e36c9.jpg

<strong>МИНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что наиболее активная часть рабочих, выступающих за забастовку на предприятиях страны, финансируется из-за рубежа.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Cрок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики, истек 25 октября. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди требований - отставка Лукашенко, освобождение всех, кого оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим. Вместе с тем власти Белоруссии заявили, что предприятия реального сектора страны работают штатно.

https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире