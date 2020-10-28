Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наиболее активная часть рабочих, выступающих за забастовку на предприятиях страны, финансируется из-за рубежа.
"Никого не надо уговаривать... Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить", - сказал Лукашенко на совещании, обращаясь к чиновникам. Фрагмент совещания был показан в эфире телеканала "Беларусь 1".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Cрок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики, истек 25 октября. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди требований - отставка Лукашенко, освобождение всех, кого оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим. Вместе с тем власти Белоруссии заявили, что предприятия реального сектора страны работают штатно.