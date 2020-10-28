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https://ria.ru/20201028/whatsapp-1581853657.html
Эксперт назвал способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки
Функционал мессенджера WhatsApp предусматривает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение. Однако сделать это все-таки можно и по истечении... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T03:12
2020-10-28T09:16
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
whatsapp inc.
google android
технологии
общество
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Назван способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Функционал мессенджера <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> предусматривает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение. Однако сделать это все-таки можно и по истечении указанного времени — для этого придется поменять дату и время на телефоне, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201028/832229442.html" target="_blank">Прайм</a>" партнер и директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_intellektualnyy-rezerv/" target="_blank" data-auto="true">Интеллектуальный Резерв</a>" Павел Мясоедов.Прочесть же удаленное сообщение можно двумя способами. Первый — использовать сторонние приложения, но тогда есть риск, что злоумышленникам будут доступны все ваши переписки. Второй способ — использовать функцию синхронизации, правда, она есть только в системе <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, отмечает <a href="http://ria.ru/person_pavel-myasoedov/" target="_blank">Мясоедов</a>."Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами", — предостерегает он.А вот если вы ошиблись и удалили сообщение только на своем устройстве, стереть его у всех уже не получится. В этом случае контроль за сообщениями будет утерян, и помочь смогут лишь специальные программы, которые придется устанавливать отдельно, заключил эксперт.
https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, whatsapp inc., google android, технологии, общество

Эксперт назвал способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

03:12 28.10.2020 (обновлено: 09:16 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Функционал мессенджера WhatsApp предусматривает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение. Однако сделать это все-таки можно и по истечении указанного времени — для этого придется поменять дату и время на телефоне, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близко ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату", — говорит эксперт.
Прочесть же удаленное сообщение можно двумя способами. Первый — использовать сторонние приложения, но тогда есть риск, что злоумышленникам будут доступны все ваши переписки. Второй способ — использовать функцию синхронизации, правда, она есть только в системе Android, отмечает Мясоедов.
"Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами", — предостерегает он.
А вот если вы ошиблись и удалили сообщение только на своем устройстве, стереть его у всех уже не получится. В этом случае контроль за сообщениями будет утерян, и помочь смогут лишь специальные программы, которые придется устанавливать отдельно, заключил эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 20:16
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
 
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовWhatsApp Inc.Google AndroidТехнологииОбщество
 
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