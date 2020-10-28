https://ria.ru/20201028/whatsapp-1581853657.html

Эксперт назвал способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Функционал мессенджера WhatsApp предусматривает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение. Однако сделать это все-таки можно и по истечении... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T03:12

2020-10-28T03:12

2020-10-28T09:16

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

whatsapp inc.

google android

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Назван способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968097_0:128:3413:2048_1400x0_80_0_0_1174b48dc48db44a3c57b958ef4daeba.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Функционал мессенджера <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> предусматривает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение. Однако сделать это все-таки можно и по истечении указанного времени — для этого придется поменять дату и время на телефоне, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201028/832229442.html" target="_blank">Прайм</a>" партнер и директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_intellektualnyy-rezerv/" target="_blank" data-auto="true">Интеллектуальный Резерв</a>" Павел Мясоедов.Прочесть же удаленное сообщение можно двумя способами. Первый — использовать сторонние приложения, но тогда есть риск, что злоумышленникам будут доступны все ваши переписки. Второй способ — использовать функцию синхронизации, правда, она есть только в системе <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, отмечает <a href="http://ria.ru/person_pavel-myasoedov/" target="_blank">Мясоедов</a>."Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами", — предостерегает он.А вот если вы ошиблись и удалили сообщение только на своем устройстве, стереть его у всех уже не получится. В этом случае контроль за сообщениями будет утерян, и помочь смогут лишь специальные программы, которые придется устанавливать отдельно, заключил эксперт.

https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, whatsapp inc., google android, технологии, общество