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Мишустин назвал главные мировые вызовы
Мир и Россия в ближайшее время могут столкнуться с экономическими и демографическими вызовами, меры реагирования на них предусмотрены в едином плане по... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:31
2020-10-28T14:31
россия
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мир и Россия в ближайшее время могут столкнуться с экономическими и демографическими вызовами, меры реагирования на них предусмотрены в едином плане по достижению национальных целей РФ до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>."В ближайшие десять лет мир и Россия неизбежно столкнутся с рядом серьезных вызовов", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами правительства.
https://ria.ru/20201028/plan-1581922713.html
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россия, михаил мишустин, общество

Мишустин назвал главные мировые вызовы

14:31 28.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мир и Россия в ближайшее время могут столкнуться с экономическими и демографическими вызовами, меры реагирования на них предусмотрены в едином плане по достижению национальных целей РФ до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшие десять лет мир и Россия неизбежно столкнутся с рядом серьезных вызовов", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами правительства.

"Это касается вопросов экономического развития, демографии. Еще один серьезный вызов дальнейшего развития – технологический: крайне важно внедрение цифровых технологий, поддержка науки, обеспечение возможности развития талантов каждого человека, улучшение инфраструктуры для семей с детьми, развитие здравоохранения. Все эти меры мы постарались предусмотреть в едином плане", - добавил премьер.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 14:00
Мишустин рассказал о едином плане по достижению национальных целей
 
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