https://ria.ru/20201028/vyzovy-1581930904.html

Мишустин назвал главные мировые вызовы

Мир и Россия в ближайшее время могут столкнуться с экономическими и демографическими вызовами, меры реагирования на них предусмотрены в едином плане по... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:31

2020-10-28T14:31

2020-10-28T14:31

россия

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мир и Россия в ближайшее время могут столкнуться с экономическими и демографическими вызовами, меры реагирования на них предусмотрены в едином плане по достижению национальных целей РФ до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>."В ближайшие десять лет мир и Россия неизбежно столкнутся с рядом серьезных вызовов", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами правительства.

https://ria.ru/20201028/plan-1581922713.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество