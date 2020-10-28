Мишустин назвал главные мировые вызовы
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мир и Россия в ближайшее время могут столкнуться с экономическими и демографическими вызовами, меры реагирования на них предусмотрены в едином плане по достижению национальных целей РФ до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшие десять лет мир и Россия неизбежно столкнутся с рядом серьезных вызовов", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами правительства.
"Это касается вопросов экономического развития, демографии. Еще один серьезный вызов дальнейшего развития – технологический: крайне важно внедрение цифровых технологий, поддержка науки, обеспечение возможности развития талантов каждого человека, улучшение инфраструктуры для семей с детьми, развитие здравоохранения. Все эти меры мы постарались предусмотреть в едином плане", - добавил премьер.