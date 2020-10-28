https://ria.ru/20201028/vybory-1581994792.html
Джо Байден проголосовал на выборах президента США
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T20:37
2020-10-28T20:37
2020-10-28T20:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
уилмингтон
сша
делавэр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132430_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_3bdb2d13f1e4bdc2c03f974f8cf4274b.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы.Байден пришел на избирательный участок в городе <a href="http://ria.ru/location_Wilmington/" target="_blank" data-auto="true">Уилмингтон</a> вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо – одноразовой голубой, его жена – многоразовой черной.На выходе с избирательного участка Байдена встретили сторонники и журналисты, которым он подтвердил, что проголосовал. Трансляция того, что происходило внутри участка, не велась.Оппонент Байдена на предстоящих выборах, действующий президент-республиканец <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, проголосовал во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a> в минувшую субботу.Выборы президента США пройдут во вторник 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/ssha-1581985200.html
7
флорида
уилмингтон
сша
делавэр
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132430_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_7ac5121d76365ef313bf60705fa2fd2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, флорида, уилмингтон, сша, делавэр, в мире