Джо Байден проголосовал на выборах президента США

Что Байден, что Трамп – все не для России Британская Guardian фиксирует затухание "русской темы" в предвыборной гонке в США, отмечая апатию избирателя к "Рашагейту". Авторы статьи не скрывают своих симпатий к Байдену, но даже они признают, что и его победа, вряд ли приведет к разрядке отношений с Россией. И все-таки – кто для Москвы лучше?