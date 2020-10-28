Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201028/vybory-1581994792.html
Джо Байден проголосовал на выборах президента США
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T20:37
2020-10-28T20:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
уилмингтон
сша
делавэр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132430_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_3bdb2d13f1e4bdc2c03f974f8cf4274b.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы.Байден пришел на избирательный участок в городе <a href="http://ria.ru/location_Wilmington/" target="_blank" data-auto="true">Уилмингтон</a> вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо – одноразовой голубой, его жена – многоразовой черной.На выходе с избирательного участка Байдена встретили сторонники и журналисты, которым он подтвердил, что проголосовал. Трансляция того, что происходило внутри участка, не велась.Оппонент Байдена на предстоящих выборах, действующий президент-республиканец <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, проголосовал во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a> в минувшую субботу.Выборы президента США пройдут во вторник 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/ssha-1581985200.html
7
флорида
уилмингтон
сша
делавэр
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132430_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_7ac5121d76365ef313bf60705fa2fd2c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, флорида, уилмингтон, сша, делавэр, в мире

Джо Байден проголосовал на выборах президента США

20:37 28.10.2020
 
© REUTERS / Morry GashКандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден во время президентских дебатов в Нэшвилле
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден во время президентских дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / Morry Gash
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы.
Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо – одноразовой голубой, его жена – многоразовой черной.
На выходе с избирательного участка Байдена встретили сторонники и журналисты, которым он подтвердил, что проголосовал. Трансляция того, что происходило внутри участка, не велась.
Оппонент Байдена на предстоящих выборах, действующий президент-республиканец Дональд Трамп, проголосовал во Флориде в минувшую субботу.
Выборы президента США пройдут во вторник 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев.
Выступление президента США Дональда Трампа в Нью-Гэмпшире, США - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 19:22Акценты
Что Байден, что Трамп – все не для РоссииБританская Guardian фиксирует затухание "русской темы" в предвыборной гонке в США, отмечая апатию избирателя к "Рашагейту". Авторы статьи не скрывают своих симпатий к Байдену, но даже они признают, что и его победа, вряд ли приведет к разрядке отношений с Россией. И все-таки – кто для Москвы лучше?
 
Обсудить7
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденФлоридаУилмингтонСШАДелавэрВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Прилучный расстался со звездой "Папиных дочек", сообщили СМИ
14:50Рябков раскритиковал попытки политизировать тему СOVID-19
14:49Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo
14:48Путин назначил нового посла в Ботсване
14:47Правительство в четверг выделит средства регионам на борьбу с COVID-19
14:45В США число случаев COVID-19 увеличилось на 73 тысячи
14:41Азербайджан опроверг сообщения об обстреле роддома в Степанакерте
14:35Путин призвал внедрять онлайн-технологии в финансовый сектор
14:34Путин поручил продлить все программы по поддержке детей с заболеваниями
14:31Мишустин назвал главные мировые вызовы
14:30Голикова пообещала приложить все усилия для преодоления ситуации с COVID
14:26Сеченовский университет будет консультировать медиков в регионах по COVID
14:18Путин призвал регионы при необходимости развернуть дополнительные койки
14:17В России испытали новую противолодочную ракету
14:17Голикова поручила на системной основе тестировать медиков на коронавирус
14:17В России создадут комиссии для проверки ситуации с COVID-19 в регионах
14:15Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения
14:14Путин призвал повысить внимание к ситуации с коронавирусом
14:12Лечащихся от COVID-19 на дому обеспечат бесплатными препаратами
14:12На Титане обнаружили странную органическую молекулу, которой нет на Земле
Лента новостейМолния