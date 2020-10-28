https://ria.ru/20201028/vybory-1581870523.html

Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США

Ультраправые и ультралевые могут выйти на улицы городов США с оружием и устроить беспорядки, если результаты президента Дональда Трампа и кандидата от... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:15

2020-10-28T09:15

2020-10-28T09:15

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Ультраправые и ультралевые могут выйти на улицы городов США с оружием и устроить беспорядки, если результаты президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и кандидата от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на выборах будут близки, считает профессор, директор программы исследований в сфере безопасности школы уголовного права и криминалистики университета UMass Lowell Ари Перлиджер.Ультраправые группы, зачастую имеющие хорошо вооруженные формирования, вновь заявили о себе на волне прокатившихся по США протестов. Отдельное внимание привлекла группа "Гордые парни" (Proud Boys), которую упомянули на президентских дебатах. Трамп не стал напрямую критиковать их, обратившись к ним со словами "Отойдите в сторону и ждите", что те восприняли как слова поддержки.СМИ сообщают, что ультраправые регистрируются на участках в качестве наблюдателей, звучат опасения в связи с возможным появлением в районе участков вооруженных людей, что может повлиять на готовность избирателей голосовать. В ряде штатов власти напомнили, что открытое ношение оружия у участков и попытка подменить функции правоохранителей незаконны.ЛЮДИ С ОРУЖИЕМОн согласился с тем, что имеет смысл опасаться появления на улицах людей с оружием. А это с высокой степенью вероятности приведет к столкновениям, добавил собеседник агентства.Однако Перлиджер признался, что ожидает убедительной победы Байдена, а большой разрыв в результатах позволит избежать нежелательного развития событий, считает он.ПОДДЕРЖКА ОТ ТРАМПАПрезидент является частью проблемы, так как он сам открыто призывал идти и следить за участками, подвергая сомнению чистоту голосования, хотя и не адресовал свои слова конкретно правым, говорит Перлиджер."Сейчас мы видим рост насилия, рост числа заговоров, спланированных нападений, таких как против губернатора <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичигана</a>, губернатора <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofVirginia/" target="_blank" data-auto="true">Виргинии</a>, мэра Уичиты. И причина, по которой они активизируются, в том, что они хотят создать условия, в которых люди будут бояться, будут запуганы. Не только идти голосовать, а вообще выходить на улицу и выражать свои взгляды, участвовать в демонстрациях, митингах", - сказал он.По его словам, ситуации, когда вооруженные люди собираются у зданий местных парламентов, - это тоже сигнал, что они не согласятся с законностью политики, в которую они не верят.По его мнению, подобные группы заинтересованы в том, чтобы подавить голосование."Я думаю, они хотят противодействовать растущим протестам, активности с левого флага. Если говорить более предметно, думаю, они очень обеспокоены, что если демократы победят, то они будут продвигать политику, которая противоречит их (правых) базовым принципам в таких вопросах, как регулирование прав на оружие, политика и законы по окружающей среде, законы о владении землей", - пояснил Перлиджер.По его мнению, правые хотят дать понять и людям, и политикам, что они не примут подобные правила.ТРАДИЦИОННЫЙ ВСПЛЕСКАктивность ультраправых вооруженных групп традиционно наблюдается перед выборами, говорит Перлиджер.По его словам, главное отличие в этом плане от выборов 2016 года в том, что сейчас в политической системе присутствуют значимые фигуры, которые утверждают, что выборами манипулируют."В прошлом всегда наблюдался рост насилия со стороны ультраправых ближе к выборам, с начала 1990-х до наших дней. В течение года-полутора перед выборами мы наблюдаем рост уровня насилия. Обычно оно резко идет на спад после выборов… Однако в этот раз есть опасения, что насилие не снизится по причинам, которые я только что упомянул", - добавил Перлиджер.ИХ МНОГО, НО НЕ ВСЕ ОПАСНЫПо словам эксперта, точное количество ультраправых групп неизвестно. Он отметил, что "более традиционные группы, следующие идеологии белого превосходства", такие как <a href="http://ria.ru/organization_Ku-Kluks-Klan/" target="_blank" data-auto="true">Ку-Клукс-Клан</a> и неонацисты, не проявляли склонности к действительно серьезным операциям."Они могут преследовать, они могут поджечь мечеть, синагогу. Хотя отдельные люди могут быть очень смертоносны, как человек, который пошел в синагогу в <a href="http://ria.ru/location_Pittsburgh/" target="_blank" data-auto="true">Питтсбурге</a> пару лет назад и убил 11 человек. Но в целом эти группы менее способны (на насилие)", - напомнил Перлиджер.Более опасны в этом смысле вооруженные объединения, у которых и возможностей больше, и они более распространены. К таким, например, относятся "Хранители клятвы" (The Oath Keepers) и "Трехпроцентники" (Three percenters)."У них есть отделения в разных штатах, и они обычно отправляют свои подразделения всюду, где проходят столкновения между властями и народом", - сказал собеседник агентства.Число разнообразных вооруженных объединений измеряется сотнями, однако многие из них крайне малочисленны и не очень активны, говорит Перлиджер. По-настоящему активны около 50-70 групп."Многие из них проводят военное обучение, многие собираются в экипировке и с оружием, у многих из них очень сильная координация. И несколько из них очень большие… Они представляют наибольшую угрозу", - считает он.ВЛАСТЬ – ЗЛОВооруженные группы, по его словам, строят свою идеологию вокруг убеждения, что федеральные власти слишком вмешиваются в жизнь граждан и ущемляют многие конституционные права.Кроме того, многие из членов этих формирований считают, что правительство находится под контролем неких иностранных игроков, которые хотят подорвать американский образ жизни, говорит он."Многие из них верят, что самый важный источник власти – это на самом деле местные правоохранители, местный шериф, а не федеральный", - продолжил ученый.Многие из них также взяли на вооружение антисемитские или антииммигрантские идеи, добавил собеседник агентства.ТРАМП ИМ ПОДХОДИТПрезидент Трамп своей риторикой и действиями вполне отвечает их интересам, считает Перлиджер."Они верят, что Трамп пытается разрушить, уменьшить полномочия федерального правительства. Они считают, что политика Трампа помогает им дать отпор федеральным властям", - сказал он.Например, по его словам, Трамп не стал вводить на национальном уровне какую-то политику по борьбе с коронавирусом, оставив это на усмотрение штатов. Кроме того, Трамп блокирует любой закон об оружии, он не дает ход законам по охране окружающей среды, он критиковал разведку, <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и ЦРУ.Однако есть и вещи, которые правые критикуют в Трампе. Например, отношения с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> или убийство иранского генерала Касима Сулеймани, говорит Перлиджер. Критикуют его и за переговоры с КНДР.

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https://ria.ru/20201027/bayden-1581682327.html

https://ria.ru/20201027/nevmeshatelstvo-1581765097.html

https://ria.ru/20201028/vybory-1581859879.html

https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581852427.html

https://ria.ru/20201027/sryv-1581839002.html

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мичиган

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, ку-клукс-клан, дональд трамп, джо байден, питтсбург, мичиган, израиль, в мире