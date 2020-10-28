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Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США
Ультраправые и ультралевые могут выйти на улицы городов США с оружием и устроить беспорядки, если результаты президента Дональда Трампа и кандидата от... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:15
2020-10-28T09:15
фбр
ку-клукс-клан
дональд трамп
джо байден
питтсбург
мичиган
израиль
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Ультраправые и ультралевые могут выйти на улицы городов США с оружием и устроить беспорядки, если результаты президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и кандидата от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на выборах будут близки, считает профессор, директор программы исследований в сфере безопасности школы уголовного права и криминалистики университета UMass Lowell Ари Перлиджер.Ультраправые группы, зачастую имеющие хорошо вооруженные формирования, вновь заявили о себе на волне прокатившихся по США протестов. Отдельное внимание привлекла группа "Гордые парни" (Proud Boys), которую упомянули на президентских дебатах. Трамп не стал напрямую критиковать их, обратившись к ним со словами "Отойдите в сторону и ждите", что те восприняли как слова поддержки.СМИ сообщают, что ультраправые регистрируются на участках в качестве наблюдателей, звучат опасения в связи с возможным появлением в районе участков вооруженных людей, что может повлиять на готовность избирателей голосовать. В ряде штатов власти напомнили, что открытое ношение оружия у участков и попытка подменить функции правоохранителей незаконны.ЛЮДИ С ОРУЖИЕМОн согласился с тем, что имеет смысл опасаться появления на улицах людей с оружием. А это с высокой степенью вероятности приведет к столкновениям, добавил собеседник агентства.Однако Перлиджер признался, что ожидает убедительной победы Байдена, а большой разрыв в результатах позволит избежать нежелательного развития событий, считает он.ПОДДЕРЖКА ОТ ТРАМПАПрезидент является частью проблемы, так как он сам открыто призывал идти и следить за участками, подвергая сомнению чистоту голосования, хотя и не адресовал свои слова конкретно правым, говорит Перлиджер."Сейчас мы видим рост насилия, рост числа заговоров, спланированных нападений, таких как против губернатора <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичигана</a>, губернатора <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofVirginia/" target="_blank" data-auto="true">Виргинии</a>, мэра Уичиты. И причина, по которой они активизируются, в том, что они хотят создать условия, в которых люди будут бояться, будут запуганы. Не только идти голосовать, а вообще выходить на улицу и выражать свои взгляды, участвовать в демонстрациях, митингах", - сказал он.По его словам, ситуации, когда вооруженные люди собираются у зданий местных парламентов, - это тоже сигнал, что они не согласятся с законностью политики, в которую они не верят.По его мнению, подобные группы заинтересованы в том, чтобы подавить голосование."Я думаю, они хотят противодействовать растущим протестам, активности с левого флага. Если говорить более предметно, думаю, они очень обеспокоены, что если демократы победят, то они будут продвигать политику, которая противоречит их (правых) базовым принципам в таких вопросах, как регулирование прав на оружие, политика и законы по окружающей среде, законы о владении землей", - пояснил Перлиджер.По его мнению, правые хотят дать понять и людям, и политикам, что они не примут подобные правила.ТРАДИЦИОННЫЙ ВСПЛЕСКАктивность ультраправых вооруженных групп традиционно наблюдается перед выборами, говорит Перлиджер.По его словам, главное отличие в этом плане от выборов 2016 года в том, что сейчас в политической системе присутствуют значимые фигуры, которые утверждают, что выборами манипулируют."В прошлом всегда наблюдался рост насилия со стороны ультраправых ближе к выборам, с начала 1990-х до наших дней. В течение года-полутора перед выборами мы наблюдаем рост уровня насилия. Обычно оно резко идет на спад после выборов… Однако в этот раз есть опасения, что насилие не снизится по причинам, которые я только что упомянул", - добавил Перлиджер.ИХ МНОГО, НО НЕ ВСЕ ОПАСНЫПо словам эксперта, точное количество ультраправых групп неизвестно. Он отметил, что "более традиционные группы, следующие идеологии белого превосходства", такие как <a href="http://ria.ru/organization_Ku-Kluks-Klan/" target="_blank" data-auto="true">Ку-Клукс-Клан</a> и неонацисты, не проявляли склонности к действительно серьезным операциям."Они могут преследовать, они могут поджечь мечеть, синагогу. Хотя отдельные люди могут быть очень смертоносны, как человек, который пошел в синагогу в <a href="http://ria.ru/location_Pittsburgh/" target="_blank" data-auto="true">Питтсбурге</a> пару лет назад и убил 11 человек. Но в целом эти группы менее способны (на насилие)", - напомнил Перлиджер.Более опасны в этом смысле вооруженные объединения, у которых и возможностей больше, и они более распространены. К таким, например, относятся "Хранители клятвы" (The Oath Keepers) и "Трехпроцентники" (Three percenters)."У них есть отделения в разных штатах, и они обычно отправляют свои подразделения всюду, где проходят столкновения между властями и народом", - сказал собеседник агентства.Число разнообразных вооруженных объединений измеряется сотнями, однако многие из них крайне малочисленны и не очень активны, говорит Перлиджер. По-настоящему активны около 50-70 групп."Многие из них проводят военное обучение, многие собираются в экипировке и с оружием, у многих из них очень сильная координация. И несколько из них очень большие… Они представляют наибольшую угрозу", - считает он.ВЛАСТЬ – ЗЛОВооруженные группы, по его словам, строят свою идеологию вокруг убеждения, что федеральные власти слишком вмешиваются в жизнь граждан и ущемляют многие конституционные права.Кроме того, многие из членов этих формирований считают, что правительство находится под контролем неких иностранных игроков, которые хотят подорвать американский образ жизни, говорит он."Многие из них верят, что самый важный источник власти – это на самом деле местные правоохранители, местный шериф, а не федеральный", - продолжил ученый.Многие из них также взяли на вооружение антисемитские или антииммигрантские идеи, добавил собеседник агентства.ТРАМП ИМ ПОДХОДИТПрезидент Трамп своей риторикой и действиями вполне отвечает их интересам, считает Перлиджер."Они верят, что Трамп пытается разрушить, уменьшить полномочия федерального правительства. Они считают, что политика Трампа помогает им дать отпор федеральным властям", - сказал он.Например, по его словам, Трамп не стал вводить на национальном уровне какую-то политику по борьбе с коронавирусом, оставив это на усмотрение штатов. Кроме того, Трамп блокирует любой закон об оружии, он не дает ход законам по охране окружающей среды, он критиковал разведку, <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и ЦРУ.Однако есть и вещи, которые правые критикуют в Трампе. Например, отношения с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> или убийство иранского генерала Касима Сулеймани, говорит Перлиджер. Критикуют его и за переговоры с КНДР.
https://ria.ru/20201026/tramp-1581591241.html
https://ria.ru/20201027/bayden-1581682327.html
https://ria.ru/20201027/nevmeshatelstvo-1581765097.html
https://ria.ru/20201028/vybory-1581859879.html
https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581852427.html
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фбр, ку-клукс-клан, дональд трамп, джо байден, питтсбург, мичиган, израиль, в мире

Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США

09:15 28.10.2020
 
© AP Photo / Jim BourgПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / Jim Bourg
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Ультраправые и ультралевые могут выйти на улицы городов США с оружием и устроить беспорядки, если результаты президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах будут близки, считает профессор, директор программы исследований в сфере безопасности школы уголовного права и криминалистики университета UMass Lowell Ари Перлиджер.
Ультраправые группы, зачастую имеющие хорошо вооруженные формирования, вновь заявили о себе на волне прокатившихся по США протестов. Отдельное внимание привлекла группа "Гордые парни" (Proud Boys), которую упомянули на президентских дебатах. Трамп не стал напрямую критиковать их, обратившись к ним со словами "Отойдите в сторону и ждите", что те восприняли как слова поддержки.
СМИ сообщают, что ультраправые регистрируются на участках в качестве наблюдателей, звучат опасения в связи с возможным появлением в районе участков вооруженных людей, что может повлиять на готовность избирателей голосовать. В ряде штатов власти напомнили, что открытое ношение оружия у участков и попытка подменить функции правоохранителей незаконны.

ЛЮДИ С ОРУЖИЕМ

"Думаю, на следующий день после выборов, если результаты будут близки, то с обеих сторон люди могут выйти на улицы. И мы можем увидеть столкновения. Сложно говорить наверняка, но если результаты будут близки, то с обеих сторон будет большое давление, чтобы выйти улицы", - сказал Перлиджер РИА Новости.
Он согласился с тем, что имеет смысл опасаться появления на улицах людей с оружием. А это с высокой степенью вероятности приведет к столкновениям, добавил собеседник агентства.
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Однако Перлиджер признался, что ожидает убедительной победы Байдена, а большой разрыв в результатах позволит избежать нежелательного развития событий, считает он.

ПОДДЕРЖКА ОТ ТРАМПА

Президент является частью проблемы, так как он сам открыто призывал идти и следить за участками, подвергая сомнению чистоту голосования, хотя и не адресовал свои слова конкретно правым, говорит Перлиджер.
"Сейчас мы видим рост насилия, рост числа заговоров, спланированных нападений, таких как против губернатора Мичигана, губернатора Виргинии, мэра Уичиты. И причина, по которой они активизируются, в том, что они хотят создать условия, в которых люди будут бояться, будут запуганы. Не только идти голосовать, а вообще выходить на улицу и выражать свои взгляды, участвовать в демонстрациях, митингах", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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По его словам, ситуации, когда вооруженные люди собираются у зданий местных парламентов, - это тоже сигнал, что они не согласятся с законностью политики, в которую они не верят.
"Некоторые из этих групп, например, призывают шерифов и правоохранителей не насаждать закон применительно к посещению участков для голосования, ношения масок и соблюдения медицинских правил. И есть вооруженные формирования, которые призывают своих членов не соблюдать закон, что тоже вызывает беспокойство", - добавил Перлиджер.
По его мнению, подобные группы заинтересованы в том, чтобы подавить голосование.
"Я думаю, они хотят противодействовать растущим протестам, активности с левого флага. Если говорить более предметно, думаю, они очень обеспокоены, что если демократы победят, то они будут продвигать политику, которая противоречит их (правых) базовым принципам в таких вопросах, как регулирование прав на оружие, политика и законы по окружающей среде, законы о владении землей", - пояснил Перлиджер.
По его мнению, правые хотят дать понять и людям, и политикам, что они не примут подобные правила.
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27 октября, 14:55
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ТРАДИЦИОННЫЙ ВСПЛЕСК

Активность ультраправых вооруженных групп традиционно наблюдается перед выборами, говорит Перлиджер.
"Главный повод для беспокойства – это рост уровня насилия по мере приближения к выборам и на неделе после выборов. Думаю, что многие из этих групп убеждены, или как минимум им внушили, что выборы несправедливые, что выборами манипулируют, что избирательный процесс коррумпирован и так далее. Это означает, что есть вероятность, что эти группы буду чувствовать, что результаты выборов нелегитимны, особенно если победят демократы", - поясняет он.
По его словам, главное отличие в этом плане от выборов 2016 года в том, что сейчас в политической системе присутствуют значимые фигуры, которые утверждают, что выборами манипулируют.
"В прошлом всегда наблюдался рост насилия со стороны ультраправых ближе к выборам, с начала 1990-х до наших дней. В течение года-полутора перед выборами мы наблюдаем рост уровня насилия. Обычно оно резко идет на спад после выборов… Однако в этот раз есть опасения, что насилие не снизится по причинам, которые я только что упомянул", - добавил Перлиджер.
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ИХ МНОГО, НО НЕ ВСЕ ОПАСНЫ

По словам эксперта, точное количество ультраправых групп неизвестно. Он отметил, что "более традиционные группы, следующие идеологии белого превосходства", такие как Ку-Клукс-Клан и неонацисты, не проявляли склонности к действительно серьезным операциям.
"Они могут преследовать, они могут поджечь мечеть, синагогу. Хотя отдельные люди могут быть очень смертоносны, как человек, который пошел в синагогу в Питтсбурге пару лет назад и убил 11 человек. Но в целом эти группы менее способны (на насилие)", - напомнил Перлиджер.
Более опасны в этом смысле вооруженные объединения, у которых и возможностей больше, и они более распространены. К таким, например, относятся "Хранители клятвы" (The Oath Keepers) и "Трехпроцентники" (Three percenters).
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
"У них есть отделения в разных штатах, и они обычно отправляют свои подразделения всюду, где проходят столкновения между властями и народом", - сказал собеседник агентства.
Число разнообразных вооруженных объединений измеряется сотнями, однако многие из них крайне малочисленны и не очень активны, говорит Перлиджер. По-настоящему активны около 50-70 групп.
"Многие из них проводят военное обучение, многие собираются в экипировке и с оружием, у многих из них очень сильная координация. И несколько из них очень большие… Они представляют наибольшую угрозу", - считает он.

ВЛАСТЬ – ЗЛО

Вооруженные группы, по его словам, строят свою идеологию вокруг убеждения, что федеральные власти слишком вмешиваются в жизнь граждан и ущемляют многие конституционные права.
"Это не только права на владение оружием, но и права владения землей, политика в сфере окружающей среды, которую они рассматривают как подрывающую их способность поддерживать существующий уклад. И они отрицают парламент и федеральные агентства, которые, по их мнению, имеют слишком много полномочий… Они преимущественно антиправительственные формирования", - сказал Перлиджер.
Кроме того, многие из членов этих формирований считают, что правительство находится под контролем неких иностранных игроков, которые хотят подорвать американский образ жизни, говорит он.
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"Многие из них верят, что самый важный источник власти – это на самом деле местные правоохранители, местный шериф, а не федеральный", - продолжил ученый.
Многие из них также взяли на вооружение антисемитские или антииммигрантские идеи, добавил собеседник агентства.

ТРАМП ИМ ПОДХОДИТ

Президент Трамп своей риторикой и действиями вполне отвечает их интересам, считает Перлиджер.
"Они верят, что Трамп пытается разрушить, уменьшить полномочия федерального правительства. Они считают, что политика Трампа помогает им дать отпор федеральным властям", - сказал он.
Например, по его словам, Трамп не стал вводить на национальном уровне какую-то политику по борьбе с коронавирусом, оставив это на усмотрение штатов. Кроме того, Трамп блокирует любой закон об оружии, он не дает ход законам по охране окружающей среды, он критиковал разведку, ФБР и ЦРУ.
"Им это нравится. Это как раз то, что соответствует их взглядам… Им доставляет удовольствие смотреть, как он критикует все эти федеральные ведомства", - пояснил собеседник агентства.
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Однако есть и вещи, которые правые критикуют в Трампе. Например, отношения с Израилем или убийство иранского генерала Касима Сулеймани, говорит Перлиджер. Критикуют его и за переговоры с КНДР.
"Когда они хотят, они могут серьезно критиковать Трампа. Он хороший инструмент для проведения их взглядов, но они не глупые, они не считают его мессией. Эти группы очень хорошо осознают, что он - инструмент", - добавил он.
 
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