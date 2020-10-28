https://ria.ru/20201028/vybory-1581859879.html

В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России

Угроза процессу голосования на выборах президента США со стороны России и Ирана снизилась, однако она может вновь возрасти, заявил и.о. министра внутренней... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T03:25

2020-10-28T03:25

2020-10-28T03:25

выборы президента сша — 2020

россия

сергей лавров

дмитрий песков

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Угроза процессу голосования на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> со стороны России и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> снизилась, однако она может вновь возрасти, заявил и.о. министра внутренней безопасности Чад Вульф.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> хорошо понимают, "что они (Россия и Иран – ред.) делают". "Мы остаемся в состоянии повышенной готовности. Означает ли это, что они больше ничего не попробуют? Точно нет. Они вполне могут", - сказал Вульф.Национальная разведка США ранее сообщила, что данные о регистрации избирателей попали в руки Ирана и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20201023/vybory-1581116635.html

8

россия

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, дмитрий песков, вашингтон (город), иран, сша, в мире