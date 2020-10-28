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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201028/vybory-1581859879.html
В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России
Угроза процессу голосования на выборах президента США со стороны России и Ирана снизилась, однако она может вновь возрасти, заявил и.о. министра внутренней... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T03:25
2020-10-28T03:25
выборы президента сша — 2020
россия
сергей лавров
дмитрий песков
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.</strong> Угроза процессу голосования на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> со стороны России и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> снизилась, однако она может вновь возрасти, заявил и.о. министра внутренней безопасности Чад Вульф.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> хорошо понимают, "что они (Россия и Иран – ред.) делают". "Мы остаемся в состоянии повышенной готовности. Означает ли это, что они больше ничего не попробуют? Точно нет. Они вполне могут", - сказал Вульф.Национальная разведка США ранее сообщила, что данные о регистрации избирателей попали в руки Ирана и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201023/vybory-1581116635.html
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россия
вашингтон (город)
иран
сша
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60
россия, сергей лавров, дмитрий песков, вашингтон (город), иран, сша, в мире

В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России

03:25 28.10.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратель во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Избиратель во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Угроза процессу голосования на выборах президента США со стороны России и Ирана снизилась, однако она может вновь возрасти, заявил и.о. министра внутренней безопасности Чад Вульф.

"Угроза действительно снизилась", - подчеркнул он в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, в Вашингтоне хорошо понимают, "что они (Россия и Иран – ред.) делают". "Мы остаемся в состоянии повышенной готовности. Означает ли это, что они больше ничего не попробуют? Точно нет. Они вполне могут", - сказал Вульф.
Национальная разведка США ранее сообщила, что данные о регистрации избирателей попали в руки Ирана и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Выборы президента США — 2020РоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковВашингтон (город)ИранСШАВ мире
 
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