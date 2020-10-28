https://ria.ru/20201028/vtb-1581912347.html

ВТБ принял участие в разработке стандартов ЦБ для открытых API

Специалисты ВТБ приняли участие в разработке стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:08

2020-10-28T13:08

2020-10-28T13:08

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости</strong>. Специалисты ВТБ приняли участие в разработке стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными системами компаний при согласии клиента, опубликованных Банком России, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>.ЦБ РФ опубликовал 4 стандарта, устанавливающих для банков и финтех-компаний единые правила применения данной технологии. По словам старшего вице-президента ВТБ, председателя подкомитета "Технологии основных финансовых (банковских) операций" технического комитета "Стандарты финансовых операций" ЦБ Елены Четвериковой, подкомитет смог объединить усилия участников рынка в этом направлении и публикация стандартов стала "огромным прорывом". Внедрение технологии открытых API позволит формировать для клиентов более персонализированные предложения, создавать сервисы по автопереводу средств за услуги по запросу компаний при предварительном согласии клиентов, организовывать оплату товаров и услуг через приложения партнеров .

https://ria.ru/20201026/reyting-1581651440.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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