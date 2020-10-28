Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/vtb-1581912347.html
ВТБ принял участие в разработке стандартов ЦБ для открытых API
Специалисты ВТБ приняли участие в разработке стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:08
2020-10-28T13:08
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_6b167545e1994d1f5b3fe3ee2fec67cd.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости</strong>. Специалисты ВТБ приняли участие в разработке стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными системами компаний при согласии клиента, опубликованных Банком России, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>.ЦБ РФ опубликовал 4 стандарта, устанавливающих для банков и финтех-компаний единые правила применения данной технологии. По словам старшего вице-президента ВТБ, председателя подкомитета "Технологии основных финансовых (банковских) операций" технического комитета "Стандарты финансовых операций" ЦБ Елены Четвериковой, подкомитет смог объединить усилия участников рынка в этом направлении и публикация стандартов стала "огромным прорывом". Внедрение технологии открытых API позволит формировать для клиентов более персонализированные предложения, создавать сервисы по автопереводу средств за услуги по запросу компаний при предварительном согласии клиентов, организовывать оплату товаров и услуг через приложения партнеров .
https://ria.ru/20201026/reyting-1581651440.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_970d5d584261fc918e2035d9e25612e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ принял участие в разработке стандартов ЦБ для открытых API

13:08 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты ВТБ приняли участие в разработке стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными системами компаний при согласии клиента, опубликованных Банком России, сообщает пресс-служба ВТБ.
ЦБ РФ опубликовал 4 стандарта, устанавливающих для банков и финтех-компаний единые правила применения данной технологии. По словам старшего вице-президента ВТБ, председателя подкомитета "Технологии основных финансовых (банковских) операций" технического комитета "Стандарты финансовых операций" ЦБ Елены Четвериковой, подкомитет смог объединить усилия участников рынка в этом направлении и публикация стандартов стала "огромным прорывом".
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 19:41
Банку ВТБ повышен рейтинг корпоративного управления
Внедрение технологии открытых API позволит формировать для клиентов более персонализированные предложения, создавать сервисы по автопереводу средств за услуги по запросу компаний при предварительном согласии клиентов, организовывать оплату товаров и услуг через приложения партнеров .
"Для каждого банка переход к состоянию сквозных процессов и продуктов цифрового поколения напрямую зависит от унифицированного формата межсервисного взаимодействия и обмена данными. Появление эталонных спецификаций прикладных программных интерфейсов банковских сервисов дает основания для методологического выравнивания и для совершенствования технологического контекста игроков рынка, создавая конкурентные преимущества в скорости создания и вывода на рынок комбопродуктов и охвата аудиторий пользователей в разных каналах", — приводится в сообщении комментарий главы управления апробации новых технологий ВТБ Екатерины Фроловичевой.
 
Обсудить0
ВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50Прилучный расстался со звездой "Папиных дочек", сообщили СМИ
14:50Рябков раскритиковал попытки политизировать тему СOVID-19
14:49Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo
14:48Путин назначил нового посла в Ботсване
14:47Правительство в четверг выделит средства регионам на борьбу с COVID-19
14:45В США число случаев COVID-19 увеличилось на 73 тысячи
14:41Азербайджан опроверг сообщения об обстреле роддома в Степанакерте
14:35Путин призвал внедрять онлайн-технологии в финансовый сектор
14:34Путин поручил продлить все программы по поддержке детей с заболеваниями
14:31Мишустин назвал главные мировые вызовы
14:30Голикова пообещала приложить все усилия для преодоления ситуации с COVID
14:26Сеченовский университет будет консультировать медиков в регионах по COVID
14:18Путин призвал регионы при необходимости развернуть дополнительные койки
14:17В России испытали новую противолодочную ракету
14:17Голикова поручила на системной основе тестировать медиков на коронавирус
14:17В России создадут комиссии для проверки ситуации с COVID-19 в регионах
14:15Голикова назвала регионы с проблемами в системе здравоохранения
14:14Путин призвал повысить внимание к ситуации с коронавирусом
14:12Лечащихся от COVID-19 на дому обеспечат бесплатными препаратами
14:12На Титане обнаружили странную органическую молекулу, которой нет на Земле
Лента новостейМолния