ВТБ принял участие в разработке стандартов ЦБ для открытых API
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты ВТБ приняли участие в разработке стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными системами компаний при согласии клиента, опубликованных Банком России, сообщает пресс-служба ВТБ.
ЦБ РФ опубликовал 4 стандарта, устанавливающих для банков и финтех-компаний единые правила применения данной технологии. По словам старшего вице-президента ВТБ, председателя подкомитета "Технологии основных финансовых (банковских) операций" технического комитета "Стандарты финансовых операций" ЦБ Елены Четвериковой, подкомитет смог объединить усилия участников рынка в этом направлении и публикация стандартов стала "огромным прорывом".
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Внедрение технологии открытых API позволит формировать для клиентов более персонализированные предложения, создавать сервисы по автопереводу средств за услуги по запросу компаний при предварительном согласии клиентов, организовывать оплату товаров и услуг через приложения партнеров .
"Для каждого банка переход к состоянию сквозных процессов и продуктов цифрового поколения напрямую зависит от унифицированного формата межсервисного взаимодействия и обмена данными. Появление эталонных спецификаций прикладных программных интерфейсов банковских сервисов дает основания для методологического выравнивания и для совершенствования технологического контекста игроков рынка, создавая конкурентные преимущества в скорости создания и вывода на рынок комбопродуктов и охвата аудиторий пользователей в разных каналах", — приводится в сообщении комментарий главы управления апробации новых технологий ВТБ Екатерины Фроловичевой.