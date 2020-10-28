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Нужно создавать моду на волонтерские движения, заявил глава Росмолодежи
Нужно создавать в РФ моду на волонтерские движения и экологическую повестку, заявил глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:27
2020-10-28T11:27
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Нужно создавать в РФ моду на волонтерские движения и экологическую повестку, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosmolodezh/" target="_blank" data-auto="true">Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bugaev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бугаев</a>.
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александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество

Нужно создавать моду на волонтерские движения, заявил глава Росмолодежи

11:27 28.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкВолонтер укрывает пледом ветерана Великой Отечественной войны
Волонтер укрывает пледом ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нужно создавать в РФ моду на волонтерские движения и экологическую повестку, заявил глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.
"Нам не нужно стесняться, когда волонтерство, добровольчество становится модным среди молодежи. Потому что мы должны с молодежью разговаривать на ее языке и создавать моду на волонтерские, добровольческие движения, в том числе, и на экологическую повестку", - сказал Бугаев на пресс-конференции.
 
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Александр БугаевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
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