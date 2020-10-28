https://ria.ru/20201028/volonter-1581890802.html
Нужно создавать моду на волонтерские движения, заявил глава Росмолодежи
Нужно создавать в РФ моду на волонтерские движения и экологическую повестку, заявил глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:27
2020-10-28T11:27
2020-10-28T11:27
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Нужно создавать в РФ моду на волонтерские движения и экологическую повестку, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosmolodezh/" target="_blank" data-auto="true">Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bugaev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бугаев</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество