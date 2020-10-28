Нужно создавать моду на волонтерские движения, заявил глава Росмолодежи

"Нам не нужно стесняться, когда волонтерство, добровольчество становится модным среди молодежи. Потому что мы должны с молодежью разговаривать на ее языке и создавать моду на волонтерские, добровольческие движения, в том числе, и на экологическую повестку", - сказал Бугаев на пресс-конференции.