https://ria.ru/20201028/volgograd-1581936590.html

COVID-госпиталь в Волгограде оснастят новым КТ-аппаратом

Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 в Волгограде, которая переоборудована под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, получит... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:56

2020-10-28T14:56

2020-10-28T14:56

распространение нового коронавируса

андрей бочаров

здоровье - общество

волгоград

волгоградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152060/44/1520604423_0:144:3131:1905_1400x0_80_0_0_f3efeae3a9c3bc07fb7a122d5eff53a1.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости.</strong> Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 в <a href="https://ria.ru/location_Volgograd" target="_blank">Волгограде</a>, которая переоборудована под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, получит дополнительный аппарат для компьютерной томографии, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.По данным ведомства, модернизация Клинической больницы скорой медицинской помощи №15 в Волгограде стартовала в прошлом году и должна завершиться в 2023 году, на ремонт и дооснащение современным медоборудованием выделено 2,3 миллиарда рублей. По окончании работ больница будет соответствовать клиникам федерального уровня. Отмечается, что обновление медучреждения губернатор Бочаров держит на личном контроле. По информации администрации, в данным момент в больничном комплексе идет ремонт третьего и четвертого этажей поликлиники. В среду губернатор проверил ход реконструкции.По информации администрации, после завершения ремонта в поликлинике работы начнутся в седьмом корпусе больницы, а затем благоустройство территории. Отмечается, что сейчас больница №15 переоборудована под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом, здесь проводят также обследования на двух компьютерных томографах, губернатор распорядился оснастить учреждение еще одним КТ-аппаратом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580475831.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, общество