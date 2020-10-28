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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/volgograd-1581936590.html
COVID-госпиталь в Волгограде оснастят новым КТ-аппаратом
Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 в Волгограде, которая переоборудована под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, получит... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:56
2020-10-28T14:56
распространение нового коронавируса
андрей бочаров
здоровье - общество
волгоград
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости.</strong> Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 в <a href="https://ria.ru/location_Volgograd" target="_blank">Волгограде</a>, которая переоборудована под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, получит дополнительный аппарат для компьютерной томографии, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.По данным ведомства, модернизация Клинической больницы скорой медицинской помощи №15 в Волгограде стартовала в прошлом году и должна завершиться в 2023 году, на ремонт и дооснащение современным медоборудованием выделено 2,3 миллиарда рублей. По окончании работ больница будет соответствовать клиникам федерального уровня. Отмечается, что обновление медучреждения губернатор Бочаров держит на личном контроле. По информации администрации, в данным момент в больничном комплексе идет ремонт третьего и четвертого этажей поликлиники. В среду губернатор проверил ход реконструкции.По информации администрации, после завершения ремонта в поликлинике работы начнутся в седьмом корпусе больницы, а затем благоустройство территории. Отмечается, что сейчас больница №15 переоборудована под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом, здесь проводят также обследования на двух компьютерных томографах, губернатор распорядился оснастить учреждение еще одним КТ-аппаратом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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волгоград
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353
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андрей бочаров, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, общество

COVID-госпиталь в Волгограде оснастят новым КТ-аппаратом

14:56 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости. Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 в Волгограде, которая переоборудована под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, получит дополнительный аппарат для компьютерной томографии, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным ведомства, модернизация Клинической больницы скорой медицинской помощи №15 в Волгограде стартовала в прошлом году и должна завершиться в 2023 году, на ремонт и дооснащение современным медоборудованием выделено 2,3 миллиарда рублей. По окончании работ больница будет соответствовать клиникам федерального уровня. Отмечается, что обновление медучреждения губернатор Бочаров держит на личном контроле. По информации администрации, в данным момент в больничном комплексе идет ремонт третьего и четвертого этажей поликлиники. В среду губернатор проверил ход реконструкции.
По информации администрации, после завершения ремонта в поликлинике работы начнутся в седьмом корпусе больницы, а затем благоустройство территории. Отмечается, что сейчас больница №15 переоборудована под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом, здесь проводят также обследования на двух компьютерных томографах, губернатор распорядился оснастить учреждение еще одним КТ-аппаратом.

"Мы понимаем прекрасно, что нам необходимо наращивать мощности наших ведущих лечебных заведений… Нами принято решение и поставлена задача комитету здравоохранения по развертыванию еще тысячи дополнительных мест. В общей сложности до конца ноября на территории всей области будет создано 9 тысяч инфекционных коек", - цитирует ведомство слова Бочарова.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 13:38Волгоградская область
В Волгоградских больницах увеличат количество мест для пациентов с COVID
 
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Распространение нового коронавирусаАндрей БочаровЗдоровье - ОбществоВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
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