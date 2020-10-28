COVID-госпиталь в Волгограде оснастят новым КТ-аппаратом
ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости. Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 в Волгограде, которая переоборудована под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, получит дополнительный аппарат для компьютерной томографии, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным ведомства, модернизация Клинической больницы скорой медицинской помощи №15 в Волгограде стартовала в прошлом году и должна завершиться в 2023 году, на ремонт и дооснащение современным медоборудованием выделено 2,3 миллиарда рублей. По окончании работ больница будет соответствовать клиникам федерального уровня. Отмечается, что обновление медучреждения губернатор Бочаров держит на личном контроле. По информации администрации, в данным момент в больничном комплексе идет ремонт третьего и четвертого этажей поликлиники. В среду губернатор проверил ход реконструкции.
По информации администрации, после завершения ремонта в поликлинике работы начнутся в седьмом корпусе больницы, а затем благоустройство территории. Отмечается, что сейчас больница №15 переоборудована под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом, здесь проводят также обследования на двух компьютерных томографах, губернатор распорядился оснастить учреждение еще одним КТ-аппаратом.
"Мы понимаем прекрасно, что нам необходимо наращивать мощности наших ведущих лечебных заведений… Нами принято решение и поставлена задача комитету здравоохранения по развертыванию еще тысячи дополнительных мест. В общей сложности до конца ноября на территории всей области будет создано 9 тысяч инфекционных коек", - цитирует ведомство слова Бочарова.
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