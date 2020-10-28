https://ria.ru/20201028/voda-1581890921.html

Генпрокуратура не нашла на Урале чистой воды

Мониторинг 230 водных объектов в Уральском федеральном округе показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества, сообщил заместитель генерального... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:28

2020-10-28T11:28

2020-10-28T11:28

генеральная прокуратура рф

уральский фо

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Мониторинг 230 водных объектов в <a href="https://ria.ru/location_Uralskijj_FO" target="_blank">Уральском федеральном округе</a> показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.По словам Ткачева, при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах наблюдается критически низкий процент стоков предприятий.

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

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уральский фо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, уральский фо, общество