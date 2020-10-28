https://ria.ru/20201028/voda-1581890921.html
Генпрокуратура не нашла на Урале чистой воды
Мониторинг 230 водных объектов в Уральском федеральном округе показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества, сообщил заместитель генерального... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:28
2020-10-28T11:28
2020-10-28T11:28
генеральная прокуратура рф
уральский фо
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Мониторинг 230 водных объектов в <a href="https://ria.ru/location_Uralskijj_FO" target="_blank">Уральском федеральном округе</a> показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.По словам Ткачева, при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах наблюдается критически низкий процент стоков предприятий.
https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, уральский фо, общество