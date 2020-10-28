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Генпрокуратура не нашла на Урале чистой воды
Мониторинг 230 водных объектов в Уральском федеральном округе показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества, сообщил заместитель генерального... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:28
2020-10-28T11:28
генеральная прокуратура рф
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общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Мониторинг 230 водных объектов в <a href="https://ria.ru/location_Uralskijj_FO" target="_blank">Уральском федеральном округе</a> показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.По словам Ткачева, при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах наблюдается критически низкий процент стоков предприятий.
https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, уральский фо, общество

Генпрокуратура не нашла на Урале чистой воды

11:28 28.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрирода Полярного Урала
Природа Полярного Урала - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Мониторинг 230 водных объектов в Уральском федеральном округе показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.
"По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества", - сказал он на межрегиональном совещании по вопросам охраны окружающей среды.
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По словам Ткачева, при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах наблюдается критически низкий процент стоков предприятий.
 
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Генеральная прокуратура РФУральский ФООбщество
 
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