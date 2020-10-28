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https://ria.ru/20201028/vaktsiny-1581861222.html
Британские ученые усомнились в эффективности первых вакцин от COVID-19
Противокоронавирусные вакцины первого поколения могут оказаться несовершенными и на кого-то не подействуют совсем, заявила глава рабочей группы правительства... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:24
2020-10-28T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бристольский университет
великобритания
оксфорд
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Противокоронавирусные вакцины первого поколения могут оказаться несовершенными и на кого-то не подействуют совсем, заявила глава рабочей группы правительства <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм в статье, опубликованной в журнале <a href="https://www.thelancet.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Lancet</a>.Бингэм отметила, что вакцина от коронавируса — самая ожидаемая в истории, но пока неизвестно, появится ли она вообще."Важно остерегаться самоуспокоенности и чрезмерного оптимизма", — считает глава рабочей группы.По ее словам, рабочая группа британского правительства рассматривает как перспективные шесть вакцин-кандидатов, среди которых — разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета, BioNTech и Pfizer, а также Janssen.Вакцина, разработанная AstraZeneca и учеными из Оксфорда, сейчас проходит клинические испытания в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре их приостановили в США после того, как у одного из добровольцев возникло редкое воспалительное заболевание, но на прошлой неделе СМИ сообщили, что исследования возобновились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html
Поскольку англичане не в первых рядах, то по старой британской традиции, все кто лучше их - дураки
37
первые бритты были не совершенны....и сейчас ничего не изменилось!
21
11
великобритания
оксфорд
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бристольский университет, великобритания, оксфорд, в мире

Британские ученые усомнились в эффективности первых вакцин от COVID-19

05:24 28.10.2020 (обновлено: 09:36 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Противокоронавирусные вакцины первого поколения могут оказаться несовершенными и на кого-то не подействуют совсем, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период", — пишет она.

Бингэм отметила, что вакцина от коронавируса — самая ожидаемая в истории, но пока неизвестно, появится ли она вообще.
"Важно остерегаться самоуспокоенности и чрезмерного оптимизма", — считает глава рабочей группы.
По ее словам, рабочая группа британского правительства рассматривает как перспективные шесть вакцин-кандидатов, среди которых — разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета, BioNTech и Pfizer, а также Janssen.
Вакцина, разработанная AstraZeneca и учеными из Оксфорда, сейчас проходит клинические испытания в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре их приостановили в США после того, как у одного из добровольцев возникло редкое воспалительное заболевание, но на прошлой неделе СМИ сообщили, что исследования возобновились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бристольский университетВеликобританияОксфордВ мире
 
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