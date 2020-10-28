https://ria.ru/20201028/vaktsiny-1581861222.html
Британские ученые усомнились в эффективности первых вакцин от COVID-19
Противокоронавирусные вакцины первого поколения могут оказаться несовершенными и на кого-то не подействуют совсем, заявила глава рабочей группы правительства... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:24
2020-10-28T05:24
2020-10-28T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бристольский университет
великобритания
оксфорд
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Противокоронавирусные вакцины первого поколения могут оказаться несовершенными и на кого-то не подействуют совсем, заявила глава рабочей группы правительства <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм в статье, опубликованной в журнале <a href="https://www.thelancet.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Lancet</a>.Бингэм отметила, что вакцина от коронавируса — самая ожидаемая в истории, но пока неизвестно, появится ли она вообще."Важно остерегаться самоуспокоенности и чрезмерного оптимизма", — считает глава рабочей группы.По ее словам, рабочая группа британского правительства рассматривает как перспективные шесть вакцин-кандидатов, среди которых — разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета, BioNTech и Pfizer, а также Janssen.Вакцина, разработанная AstraZeneca и учеными из Оксфорда, сейчас проходит клинические испытания в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре их приостановили в США после того, как у одного из добровольцев возникло редкое воспалительное заболевание, но на прошлой неделе СМИ сообщили, что исследования возобновились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html
Александр Марков
Поскольку англичане не в первых рядах, то по старой британской традиции, все кто лучше их - дураки
37
Юрий Кононов
первые бритты были не совершенны....и сейчас ничего не изменилось!
21
11
великобритания
оксфорд
РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бристольский университет, великобритания, оксфорд, в мире
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Противокоронавирусные вакцины первого поколения могут оказаться несовершенными и на кого-то не подействуют совсем, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании
по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм в статье, опубликованной в журнале Lancet
.
"Мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период", — пишет она.
Бингэм отметила, что вакцина от коронавируса — самая ожидаемая в истории, но пока неизвестно, появится ли она вообще.
"Важно остерегаться самоуспокоенности и чрезмерного оптимизма", — считает глава рабочей группы.
По ее словам, рабочая группа британского правительства рассматривает как перспективные шесть вакцин-кандидатов, среди которых — разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета, BioNTech и Pfizer, а также Janssen.
Вакцина, разработанная AstraZeneca и учеными из Оксфорда, сейчас проходит клинические испытания в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре их приостановили в США после того, как у одного из добровольцев возникло редкое воспалительное заболевание, но на прошлой неделе СМИ сообщили, что исследования возобновились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.