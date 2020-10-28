https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581899796.html

Гинцбург: новых нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" не появилось

Новых нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" в ходе пострегистрационных испытаний не появилось, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:15

2020-10-28T12:15

2020-10-28T12:15

распространение нового коронавируса

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Новых нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" в ходе пострегистрационных испытаний не появилось, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581898208.html

Leonid Подопытных подбирали тщательным образом в соответствии с эталонными показателями здоровья, а толку? Почему в данной статье, как в статьях других, более открытых новостных ресурсах, не проинформировали россиян, что часть этих добровольцев уже заразилась коронавирусом? 16

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, москва, общество