https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581899796.html
Гинцбург: новых нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" не появилось
Новых нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" в ходе пострегистрационных испытаний не появилось, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:15
2020-10-28T12:15
2020-10-28T12:15
распространение нового коронавируса
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Новых нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" в ходе пострегистрационных испытаний не появилось, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581898208.html
Leonid
Подопытных подбирали тщательным образом в соответствии с эталонными показателями здоровья, а толку? Почему в данной статье, как в статьях других, более открытых новостных ресурсах, не проинформировали россиян, что часть этих добровольцев уже заразилась коронавирусом?
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7
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, москва, общество