https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581898208.html

Гинцбург рассказал о состоянии первых участников испытаний "Спутника V"

Жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины "Спутник V" летом, не поступало, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:07

2020-10-28T12:07

2020-10-28T14:44

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" летом, не поступало, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>.Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется провакцинировать 40 тысяч добровольцев, причем четверть из них получат плацебо.Гинцбург рассказал, что половине добровольцев уже ввели первый компонент вакцины, а девяти тысячам сделали и вторую прививку. "Новых нежелательных реакций не появилось, пока что все нормально", — добавил директор центра.Однако, отметил он, у некоторых добровольцев тест на коронавирус дал положительный результат.Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Клинические испытания проходили в Сеченовском университете, в них приняли участие 38 добровольцев.Исследования подтвердили безопасность вакцины, у всех добровольцев выработался иммунитет. Первую группу выписали 15 июля, вторую — 20 июля. В середине августа Минздрав зарегистрировал "Спутник V", таким образом эта вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-10-28T12:07 true PT3M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество