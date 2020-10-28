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https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581898208.html
Гинцбург рассказал о состоянии первых участников испытаний "Спутника V"
Жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины "Спутник V" летом, не поступало, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:07
2020-10-28T14:44
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" летом, не поступало, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>.Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется провакцинировать 40 тысяч добровольцев, причем четверть из них получат плацебо.Гинцбург рассказал, что половине добровольцев уже ввели первый компонент вакцины, а девяти тысячам сделали и вторую прививку. "Новых нежелательных реакций не появилось, пока что все нормально", — добавил директор центра.Однако, отметил он, у некоторых добровольцев тест на коронавирус дал положительный результат.Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Клинические испытания проходили в Сеченовском университете, в них приняли участие 38 добровольцев.Исследования подтвердили безопасность вакцины, у всех добровольцев выработался иммунитет. Первую группу выписали 15 июля, вторую — 20 июля. В середине августа Минздрав зарегистрировал "Спутник V", таким образом эта вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html
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РИА Новости
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о состоянии первых участников испытаний "Спутника V"

12:07 28.10.2020 (обновлено: 14:44 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины "Спутник V" летом, не поступало, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Официально наблюдение за ними не ведется, но они на связи. Насколько я знаю, никто из них даже не простудился, не заболел, не проинфицировался. Хотя официально клинические испытания закончились", — сказал он.

Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется провакцинировать 40 тысяч добровольцев, причем четверть из них получат плацебо.
Гинцбург рассказал, что половине добровольцев уже ввели первый компонент вакцины, а девяти тысячам сделали и вторую прививку.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 17:05Распространение нового коронавируса
Вакцину "Спутник V" направили на преквалификацию в ВОЗ
"Новых нежелательных реакций не появилось, пока что все нормально", — добавил директор центра.
Однако, отметил он, у некоторых добровольцев тест на коронавирус дал положительный результат.

"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября", — пояснил собеседник агентства.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Клинические испытания проходили в Сеченовском университете, в них приняли участие 38 добровольцев.
Исследования подтвердили безопасность вакцины, у всех добровольцев выработался иммунитет. Первую группу выписали 15 июля, вторую — 20 июля.
В середине августа Минздрав зарегистрировал "Спутник V", таким образом эта вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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