Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201028/utechka-1581899925.html
Спецкомиссию из-за утечки воздуха на МКС пока создавать не планируют
"Роскосмос" не создавал комиссии для расследования причин происхождения отверстия в модуле "Звезда" МКС и не видит в этом необходимости, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:15
2020-10-28T12:15
риа наука
сергей кудь-сверчков
иван вагнер
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156043/28/1560432860_0:0:900:506_1400x0_80_0_0_b2ba6ce321e614bc8aca4b0268dfdad5.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> "Роскосмос" не создавал комиссии для расследования причин происхождения отверстия в модуле "Звезда" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> и не видит в этом необходимости, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкорпорации."Пока нет такой необходимости", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что над решением проблемы утечки воздуха работают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра управления полетами.Они постоянно "работают с большим объемом информации, анализируют ее и дают космонавтам рекомендации".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".В октябре космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> с помощью чаинок обнаружили трещину, длина которой составляет до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В этой связи в "Роскосмосе" сообщали РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавт <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201028/mks-1581893558.html
https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156043/28/1560432860_113:0:788:506_1400x0_80_0_0_d8d934141671bb371493ee3ac26e951d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

Спецкомиссию из-за утечки воздуха на МКС пока создавать не планируют

12:15 28.10.2020
 
© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Роскосмос" не создавал комиссии для расследования причин происхождения отверстия в модуле "Звезда" МКС и не видит в этом необходимости, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкорпорации.
"Пока нет такой необходимости", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что над решением проблемы утечки воздуха работают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра управления полетами.
Они постоянно "работают с большим объемом информации, анализируют ее и дают космонавтам рекомендации".
Член экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-16 в казахстанской степи - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 11:42РИА Наука
Вернувшийся на Землю космонавт рассказал об утечке воздуха на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину, длина которой составляет до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
В этой связи в "Роскосмосе" сообщали РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
Японский экспериментальный модуль Кибо МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 12:46РИА Наука
Российским космонавтам на МКС не хватает своего "огородика"
 
Обсудить0
РИА НаукаСергей Кудь-СверчковИван ВагнерКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния