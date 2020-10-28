https://ria.ru/20201028/utechka-1581899925.html

Спецкомиссию из-за утечки воздуха на МКС пока создавать не планируют

"Роскосмос" не создавал комиссии для расследования причин происхождения отверстия в модуле "Звезда" МКС и не видит в этом необходимости, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:15

2020-10-28T12:15

2020-10-28T12:15

риа наука

сергей кудь-сверчков

иван вагнер

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> "Роскосмос" не создавал комиссии для расследования причин происхождения отверстия в модуле "Звезда" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> и не видит в этом необходимости, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкорпорации."Пока нет такой необходимости", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что над решением проблемы утечки воздуха работают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра управления полетами.Они постоянно "работают с большим объемом информации, анализируют ее и дают космонавтам рекомендации".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".В октябре космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> с помощью чаинок обнаружили трещину, длина которой составляет до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В этой связи в "Роскосмосе" сообщали РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавт <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201028/mks-1581893558.html

https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин