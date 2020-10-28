Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html
Названа сумма ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве
Адвокат Павел Астахов в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера Алексея Баталова из-за аферы с имуществом артиста. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:02
2020-10-28T13:05
россия
культура
павел астахов
алексей баталов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577999222_0:21:3072:1749_1400x0_80_0_0_742a4bd224a390b976f00625be7fad2a.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Astakhov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Астахов</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/c/priamoiefir/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a> из-за аферы с имуществом артиста.Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова.Он также рассказал о позиции женщин в отношении Дрожжиной и Цивина.Ранее дочь и вдова актера заявили, что Цивин и Дрожжина обманом получили нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи. При этом, как пояснили женщины, супруги "опекали их" 15 лет.По данным следствия, после смерти Баталова его родственницы лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской артиста и крупной суммы денег из-за аферы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Цивину и Дрожжиной грозит до десяти лет лишения свободы.Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. Он известен благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и многих других.
https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577999222_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_3afa9ddf519736b25a564f195afe2247.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел астахов, алексей баталов

Названа сумма ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве

12:02 28.10.2020 (обновлено: 13:05 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАлексей Баталов
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Адвокат Павел Астахов в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера Алексея Баталова из-за аферы с имуществом артиста.
Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова.
"Ущерб более 36 миллионов причинен семье", — заявил адвокат.
Он также рассказал о позиции женщин в отношении Дрожжиной и Цивина.

"Они сказали: "Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. Все до последнего цента и последней копейки со счетов сняли. Поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала. Пусть суд сам решит", — процитировал вдову и дочь Астахов.

Ранее дочь и вдова актера заявили, что Цивин и Дрожжина обманом получили нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи. При этом, как пояснили женщины, супруги "опекали их" 15 лет.
По данным следствия, после смерти Баталова его родственницы лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской артиста и крупной суммы денег из-за аферы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Цивину и Дрожжиной грозит до десяти лет лишения свободы.
Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. Он известен благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и многих других.
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 15:05
Вдова Баталова прокомментировала задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа
 
Обсудить1
КультураРоссияПавел АстаховАлексей Баталов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвал уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Лента новостейМолния