https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html

Названа сумма ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве

Адвокат Павел Астахов в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера Алексея Баталова из-за аферы с имуществом артиста. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:02

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2020-10-28T13:05

россия

культура

павел астахов

алексей баталов

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Astakhov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Астахов</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/c/priamoiefir/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a> из-за аферы с имуществом артиста.Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова.Он также рассказал о позиции женщин в отношении Дрожжиной и Цивина.Ранее дочь и вдова актера заявили, что Цивин и Дрожжина обманом получили нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи. При этом, как пояснили женщины, супруги "опекали их" 15 лет.По данным следствия, после смерти Баталова его родственницы лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской артиста и крупной суммы денег из-за аферы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Цивину и Дрожжиной грозит до десяти лет лишения свободы.Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. Он известен благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и многих других.

https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел астахов, алексей баталов