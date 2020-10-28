https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html
Названа сумма ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве
Адвокат Павел Астахов в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера Алексея Баталова из-за аферы с имуществом артиста. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:02
2020-10-28T12:02
2020-10-28T13:05
россия
культура
павел астахов
алексей баталов
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Astakhov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Астахов</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/c/priamoiefir/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a> из-за аферы с имуществом артиста.Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова.Он также рассказал о позиции женщин в отношении Дрожжиной и Цивина.Ранее дочь и вдова актера заявили, что Цивин и Дрожжина обманом получили нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи. При этом, как пояснили женщины, супруги "опекали их" 15 лет.По данным следствия, после смерти Баталова его родственницы лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской артиста и крупной суммы денег из-за аферы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Цивину и Дрожжиной грозит до десяти лет лишения свободы.Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. Он известен благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и многих других.
https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел астахов, алексей баталов
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Адвокат Павел Астахов
в эфире телеканала "Россия 1
" озвучил сумму ущерба, причиненного вдове и дочери актера Алексея Баталова
из-за аферы с имуществом артиста.
Ранее стало известно, что актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова.
"Ущерб более 36 миллионов причинен семье", — заявил адвокат.
Он также рассказал о позиции женщин в отношении Дрожжиной и Цивина.
"Они сказали: "Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. Все до последнего цента и последней копейки со счетов сняли. Поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала. Пусть суд сам решит", — процитировал вдову и дочь Астахов.
Ранее дочь и вдова актера заявили, что Цивин и Дрожжина обманом получили нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи. При этом, как пояснили женщины, супруги "опекали их" 15 лет.
По данным следствия, после смерти Баталова его родственницы лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской артиста и крупной суммы денег из-за аферы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Цивину и Дрожжиной грозит до десяти лет лишения свободы.
Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. Он известен благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и многих других.