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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/udalenka-1581942137.html
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
В Москве нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, но и существующие смягчать преждевременно, так как это может привести к дестабилизации,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:22
2020-10-28T17:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, но и существующие смягчать преждевременно, так как это может привести к дестабилизации, написал мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном <a href="https://www.sobyanin.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>. По его словам, ситуация все еще неустойчивая. С одной стороны, есть первые признаки улучшения, но нельзя исключить рисков роста заболеваемости.Так, требование для московских компаний перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников продлевается до 29 ноября. "Согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 миллиона человек — практически все, кто мог и должен был это сделать", — уточнил мэр. Он отметил, что благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40 процентов. Также, по решению московских властей, дистанционный режим обучения школьников 6-11 классов продлевается со 2 по 8 ноября. "Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", — добавил Собянин.Система чек-инов в московских заведениях будет действовать до 29 ноября, написал также мэр. По его словам, за первую неделю к ней присоединились более полутора тысяч развлекательных точек, но также и ряд ресторанов и гостиниц, на которые указ формально не распространяется. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности, добавил Собянин.Он отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.Помимо этого, в городе до конца ноября продлевается домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями. Собянин также особо подчеркнул, что в Москве не будет снижаться контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов. Он отметил, что итоги последних недель вселяют осторожный оптимизм, ситуация в городе становится стабильнее и важно ее сохранить. Он добавил, что открылись резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581924383.html
https://ria.ru/20201028/komissii-1581927329.html
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Всё будет хорошо!
256
Все верно 👍, вирус реален, и меры против него надо принимать! ☝️
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москва
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Путин: "Тотальных ограничений не планируется"
Путин говорит, что тотальных ограничений не планируется
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве продлили ограничения по коронавирусу

15:22 28.10.2020 (обновлено: 17:25 28.10.2020)
 
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Москве нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, но и существующие смягчать преждевременно, так как это может привести к дестабилизации, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
По его словам, ситуация все еще неустойчивая. С одной стороны, есть первые признаки улучшения, но нельзя исключить рисков роста заболеваемости.
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Так, требование для московских компаний перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников продлевается до 29 ноября.
"Согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 миллиона человек — практически все, кто мог и должен был это сделать", — уточнил мэр.
Он отметил, что благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40 процентов.
Также, по решению московских властей, дистанционный режим обучения школьников 6-11 классов продлевается со 2 по 8 ноября.
"Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", — добавил Собянин.
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Система чек-инов в московских заведениях будет действовать до 29 ноября, написал также мэр. По его словам, за первую неделю к ней присоединились более полутора тысяч развлекательных точек, но также и ряд ресторанов и гостиниц, на которые указ формально не распространяется.
Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности, добавил Собянин.
Он отметил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.
Помимо этого, в городе до конца ноября продлевается домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями.
Собянин также особо подчеркнул, что в Москве не будет снижаться контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов.
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Он отметил, что итоги последних недель вселяют осторожный оптимизм, ситуация в городе становится стабильнее и важно ее сохранить.

"Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики. Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего два процента. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд — 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки. Стабилизировался и уровень госпитализации — примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю три процента", — сообщил мэр.

Он добавил, что открылись резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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