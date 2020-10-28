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Учительницу наказали за снижение оценки из-за "своего мнения" в сочинении
В городе Ейске Краснодарского края учитель поставила тройку десятикласснику из-за того, что тот выразил "очень много" личного мнения в сочинении, пишут... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T01:49
2020-10-28T10:25
ейск
краснодарский край
школа
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В городе <a href="http://ria.ru/location_Ejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ейске</a> Краснодарского края учитель поставила тройку десятикласснику из-за того, что тот выразил "очень много" личного мнения в сочинении, пишут "<a href="https://ki-news.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Краснодарские известия</a>".Школьник в своей работе написал о занятости людей, которая, как он считает, мешает им "замечать прекрасное в осени". Кроме того, учащийся указал, что люди не стараются "разглядеть хорошее, а сразу видят плохое".Сестра школьника выразила мнение, что оценка сочинения была несправедливой, и раскритиковала работу учителя."Там ошибки грамматические, пунктуационные, логические. Учительница даже не все заметила. Поэтому меня больше возмущает формулировка замечания. &lt;…&gt; Разве это правильно — писать в ответ на "я считаю" вот это "твоего мнения никто не спрашивал?" — заявила она.В районном управлении образования сообщили, что разобрались в ситуации.Кроме того, она добавила, что к педагогу применят меры дисциплинарного взыскания. Также в ведомстве уточнили, что у семьи мальчика нет претензий ни к учительнице, ни к самой школе.
https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html
https://ria.ru/20201022/deti-1581034318.html
Егэ убивает способность что либо анализировать, размышлять, логикой пользоваться, получают информацию в полуразжеванном виде, и то многие и такое переварить не могут, а здесь на корню вырубают инициативу самостоятельно думать...
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Быть может ей оператором станков с ЧПУ комфортнее работать? ))
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ейск
краснодарский край
РИА Новости
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ейск, краснодарский край, школа, общество

Учительницу наказали за снижение оценки из-за "своего мнения" в сочинении

01:49 28.10.2020 (обновлено: 10:25 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкШкольница пишет сочинение
Школьница пишет сочинение - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Юлия Честнова
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В городе Ейске Краснодарского края учитель поставила тройку десятикласснику из-за того, что тот выразил "очень много" личного мнения в сочинении, пишут "Краснодарские известия".
Школьник в своей работе написал о занятости людей, которая, как он считает, мешает им "замечать прекрасное в осени". Кроме того, учащийся указал, что люди не стараются "разглядеть хорошее, а сразу видят плохое".
"Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!" — написала педагог замечание под работой ученика.
Сестра школьника выразила мнение, что оценка сочинения была несправедливой, и раскритиковала работу учителя.
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"Там ошибки грамматические, пунктуационные, логические. Учительница даже не все заметила. Поэтому меня больше возмущает формулировка замечания. <…> Разве это правильно — писать в ответ на "я считаю" вот это "твоего мнения никто не спрашивал?" — заявила она.
В районном управлении образования сообщили, что разобрались в ситуации.

"Педагогический стаж учителя русского языка и литературы составляет 30 лет. Учитель полностью признал свою неправоту. Комментарий, который она оставила к сочинению ребенка, конечно же, недопустим. Мальчику и его семье принесены извинения", — рассказала начальник управления образованием администрации Ейского района Лидия Браун в беседе с порталом "Кубань 24".

Кроме того, она добавила, что к педагогу применят меры дисциплинарного взыскания. Также в ведомстве уточнили, что у семьи мальчика нет претензий ни к учительнице, ни к самой школе.
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ЕйскКраснодарский крайШколаОбщество
 
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