https://ria.ru/20201028/uchitel-1581858342.html

Учительницу наказали за снижение оценки из-за "своего мнения" в сочинении

В городе Ейске Краснодарского края учитель поставила тройку десятикласснику из-за того, что тот выразил "очень много" личного мнения в сочинении, пишут... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T01:49

2020-10-28T01:49

2020-10-28T10:25

ейск

краснодарский край

школа

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В городе <a href="http://ria.ru/location_Ejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ейске</a> Краснодарского края учитель поставила тройку десятикласснику из-за того, что тот выразил "очень много" личного мнения в сочинении, пишут "<a href="https://ki-news.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Краснодарские известия</a>".Школьник в своей работе написал о занятости людей, которая, как он считает, мешает им "замечать прекрасное в осени". Кроме того, учащийся указал, что люди не стараются "разглядеть хорошее, а сразу видят плохое".Сестра школьника выразила мнение, что оценка сочинения была несправедливой, и раскритиковала работу учителя."Там ошибки грамматические, пунктуационные, логические. Учительница даже не все заметила. Поэтому меня больше возмущает формулировка замечания. <…> Разве это правильно — писать в ответ на "я считаю" вот это "твоего мнения никто не спрашивал?" — заявила она.В районном управлении образования сообщили, что разобрались в ситуации.Кроме того, она добавила, что к педагогу применят меры дисциплинарного взыскания. Также в ведомстве уточнили, что у семьи мальчика нет претензий ни к учительнице, ни к самой школе.

https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html

https://ria.ru/20201022/deti-1581034318.html

Jemma Sss Егэ убивает способность что либо анализировать, размышлять, логикой пользоваться, получают информацию в полуразжеванном виде, и то многие и такое переварить не могут, а здесь на корню вырубают инициативу самостоятельно думать... 128

Ярослав Погодин Быть может ей оператором станков с ЧПУ комфортнее работать? )) 113

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ейск

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ейск, краснодарский край, школа, общество