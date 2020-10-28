https://ria.ru/20201028/tseny-1581984163.html

Росстат рассказал о росте цен на сахар, подсолнечное масло и яйца

Сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 20 по 26 октября продолжили дорожать: темп прироста цен на масло ускорился, на сахар - чуть замедлился по... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:16

2020-10-28T19:16

2020-10-28T19:16

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 20 по 26 октября продолжили дорожать: темп прироста цен на масло ускорился, на сахар - чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на яйца - остался на том же уровне, следует из сообщения <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>."За период с 20 по 26 октября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок - на 3,8%. Подорожание на 5% и более отмечено в 23 субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> (кроме автономного округа, входящего в состав области), в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> и Республике Северная Осетия-Алания - на 10% и 9,5% соответственно", - говорится в сообщении. В Тыве цены на сахар снизились на 0,3%."За этот же период увеличились цены на масло подсолнечное - на 2,2%. Повышение на 3% и более отмечено в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Дагестан - на 9,3%, Карачаево-Черкесской Республике - на 8,6%, <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> - на 8,4%", - добавляет статистическое ведомство. В Чувашии цены на масло снизились на 1,8%, <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> - на 0,3%, Бурятии и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> - на 0,2%.Кроме того, на 1,9% выросли цены на куриные яйца. Повышение на 3% и более было отмечено в 15 регионов (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a> - на 5,8%. В <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> и <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a> яйца подешевели на 0,8% и 0,6% соответственно.Неделей ранее, с 13 по 19 октября, цены на сахар в России выросли на 4%, подсолнечное масло тогда подорожало на 1,7%, яйца - на 1,9%. По сравнению с концом декабря 2019 года рост цен на сахар на 26 октября составил 55,2%, на подсолнечное масло - 14,8%, а цены на яйца снизились на 5,3%.Среди остальных продуктов выросли цены на гречневую крупу (на 0,6%), сухие молочные смеси для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,4%), мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сыры, маргарин, карамель, ржаной хлеб, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).Одновременно снизились цены на пшено (на 0,2%) и питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,1%). "Повышение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы свежие - 5,5%, помидоры - 3,4%, картофель - 0,5%. В то же время снизились цены на яблоки - на 1,3%, капусту белокочанную - на 1,1%, морковь - на 0,7%, лук репчатый - на 0,2%", - добавляет Росстат.

https://ria.ru/20201028/produkty-1581876921.html

https://ria.ru/20201026/rak-1581657920.html

Юрий Б Кто-то еще смеется над "клятым Совком"(не путать с перестроечными временами) , где цены не менялись десятилетиями и печатались на упаковках ? 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика